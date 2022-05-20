4月外銷訂單終結連25紅 5月能否翻轉有得拚

經濟部統計處今（20）日公布4月外銷訂單表現，訂單金額為519.0億美元，年減5.5%，終結「連25紅」。統計處預估，5月訂單金額為517億美元至532億美元，年減1.1%至年增1.7%，顯示5月是否負成長端看復工、供應鏈恢復情形，甚至不排除要等到6月、7月才可能迎來訂單遞延利益。

經濟部補充，上次負成長為2020年2月、年減0.77%，而前一次最大衰退是同年1月、年減12.8%，也是新冠肺炎最初爆發時期。

統計處上月對4月訂單金額預估為555億美元至570億美元，年增1.0%至3.8%，仍有機會守住正成長，但實際上卻是出現終結連25紅的負成長。統計處長黃于玲坦言，中國大陸封控對於訂單影響比原先預期還要更大，復工情形也不如預期。

對於5月是否有機會翻正，她認為，仍要觀察復工情形。據統計處對廠商調查，332家廠商中有137家、約41.3%認為，4月外銷訂單有受到大陸封控影響，不受影響有183家、55.1%。

至於5月外銷訂單，有110家、33.1%認為還是會受到影響，顯現雖然大陸有逐步解封，包括供應鏈、長短料供貨及員工返工等後續問題仍有一定衝擊。

黃于玲認為，如果大陸疫情降溫，復工腳步穩健，且供應鏈順暢問題都被解決，那麼有機會在6月可以迎來因訂單遞延、消費力道反彈等效益，但如果來不及，那可能還要等到7月才會開始實現。

而在產業別方面，大部分產業都受到大陸封控影響呈現衰退，科技貨品以往為外銷訂單主力部隊，這次都成為受災戶。華東資訊電子產業是這次封控最嚴重影響區，加上筆電、手機等消費性電子產品進入淡季需求減少，資通信產品4月訂單年減逾二成，結束連18紅。

電子產品雖然也受到衝擊，但所幸因5G、高效能運算等新興科技及車用晶片猶存，雖然痛失「雙位數成長」，但保有4.3%年增率，守住連27紅。光學器材除了一直面臨的需求減少、價格下滑之外，此次又增加封控負面因素，跌幅擴大至27.7%，達連三黑。

傳統產業方面同樣也受波及，基本金屬、機械、塑像膠製品均呈現負成長，唯獨化學品及礦產品受到高油價助益，訂單金額達22.0億美元及15.0億美元，年增仍有雙位數成長，分別為14.5%及89.0%。

黃于玲補充，大陸各貨品都受到封控影響，因為大陸供給面因防疫措施及供應鏈不順導致瓶頸變高，而封城所形成的消費市場限縮，則會造成全球消費需求減少。

而在主要接單地區，美國、大陸及香港、歐洲、日本均呈現衰退，唯獨東協地區呈現正成長，訂單金額達64.3億美元，創同月新高，年增22.7%，搶下連23紅。

黃于玲說明，美國、歐洲訂單金額畏縮主因大陸封控及消費電子產品淡季雙重影響，所以呈現年減0.2%及17.0%。

東協大規模成長則是因資通信產品及電子產品訂單大幅增加，這是因美中貿易戰後，許多國際大廠都改到東協投資布局，當大陸疫情升溫，許多訂單都隨即轉往東協地區。其次，因東協疫情相對穩定下，經濟復甦下也創造更多需求。

黃于玲最後補充，4月外銷訂單雖然呈現衰退，但4月出口還是呈現正成長，主要是因訂單是出口的領先指標，而這次外銷訂單減少是受到海外生產基地影響，但國內生產訂單仍舊維持正成長。而4月海外生產比降至45.5%，也顯示海外生產基地大受影響。

據外銷訂單受查廠商對5月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為50.5，預期5月份整 體外銷訂單金額將較4月份增加。