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台泥攜手中油 將擴大台東地熱發電鑽探計劃

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥董事長張安平（左）、與台灣中油董事長李順欽20日簽訂合作備忘錄，雙方共同投入綠能發展互惠雙贏，實踐企業與環境之永續經營。台泥提供
台泥董事長張安平（左）、與台灣中油董事長李順欽20日簽訂合作備忘錄，雙方共同投入綠能發展互惠雙贏，實踐企業與環境之永續經營。台泥提供

台泥企業團與台灣中油公司今（20）日共同宣布，雙方將針對台泥綠能公司位於台東延平鄉的地熱案場，藉由由中油的先進鑽探技術，自7月起展開生產井的開發。台泥（1101）與中油的合作，未來還要擴大到太陽能、風電、地熱、海洋能等各式綠能及儲能、充電服務、二氧化碳捕捉與封存等領域。

台泥董事長張安平、與台灣中油董事長李順欽今日在經濟部主任秘書陳怡鈴見證下，代表兩公司簽訂合作備忘錄，象徵雙方共同投入綠能發展互惠雙贏，實踐企業與環境之永續經營。

李順欽表示，中油是國內唯一具有鑽探能力的公司，台東紅葉谷的地熱發展是雙方合作的開端，台泥在海洋能走得比中油前面，甚至在太陽光電、風電、儲能、充電樁，都是未來雙方可以再邁進一步合作。

張安平表示，台泥與中油合作，先從地熱開始，中油在鑽井方面是最厲害的，兩公司的合作不只在地熱，由於台泥在東海岸也申請了海洋溫差發電，也需要鑽井，未來包括儲能和海洋發電都能和中油合作。

近年來台泥企業團旗下台泥綠能與雲朗觀光集團共同合作，將在少棒故鄉台東縣延平鄉紅葉村，打造結合地熱與觀光的「紅葉谷」綠能觀光園區，將在3公頃的區域內建置一座1MW（千瓩）的地熱發電廠，並導入當地特色的泡湯溫泉園區，協助地方創生。

據了解，紅葉地熱初期是由工研院協助台泥綠能調查評估，已經鑽探完成800米探勘井。隨著台泥與中油的合作，未來中油將協助台泥綠能鑽探至少三口1,700米的生產回注井。

台泥綠能表示，台灣中油因為開採石油的豐厚經驗，擁有國內最龐大及專業的鑽探團隊，台灣中油將協助台泥綠能首度將「斜鑽」技術運用於民間業者開發之地熱發電案場，預期可以縮短生產井進程與提升地熱資源的取得。

台泥表示，該公司致力解決人類與大自然之間的複雜關係，除積極投入循環經濟，近年來更完整佈局再生能源、高階鋰電池及儲能等新能源領域。預計到 2023年儲能將有528.7MWh（百萬瓦） 電池安裝容量，再生能源到2022年底，也有 164.64MWh的建置容量。

相對的，台灣中油近年來也積極佈局減碳、綠能產業，包括地熱能開發、太陽光電系統建置、超級電容所需之生質碳材研發等領域，藉由自身核心技術與國內外企業跨域整合，以達產業升級之目標。

中研院院長廖俊智日前曾公開表示，台灣是全世界少數位在火環帶，但是開發地熱能最少的國家。台灣現階段已有淺層地熱小型廠，總裝置容量約35.41MW，期待未來發展距地表3公里以下的深層地熱，潛能可高達32～35GW（百萬瓩）。

台泥 中油公司 綠能

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