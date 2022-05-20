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台泥與中油簽合作備忘錄 推能源轉型、發展綠能

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導
台泥董事長張安平（左）與台灣中油董事長李順欽（右）共同簽署綠能發展合作備忘錄。台泥提供
台泥董事長張安平（左）與台灣中油董事長李順欽（右）共同簽署綠能發展合作備忘錄。台泥提供

配合政府2050淨零碳排目標，推動能源及企業轉型，台泥公司（1101）與台灣中油今（20）日下午簽署合作備忘錄，未來雙方將在綠能領域進行技術互利合作，達成綠能產業布局、環境永續雙贏目標。雙方合作的第一個項目為台泥綠能位於台東延平鄉的地熱案場開始，預計今年7月台灣中油鑽探技術團隊將進駐協助生產井開發。

今日在經濟部主任秘書陳怡鈴見證下，由台泥董事長張安平與台灣中油董事長李順欽共同簽署，未來雙方將就既有技術及研發、運維經驗，共同在節能及太陽能、風力、地熱、海洋能等各式綠能及儲能、充電椿服務、二氧化碳捕捉與封存等領域互利合作，達成綠能產業布局雙贏目標。

李順欽表示，台灣中油身為國營企業，近年擬定減碳及綠能計畫，戮力執行我國能源轉型政策，除採購多元能源外，並從研發至儲能應用積極推動各項綠能產業以建構國家綠色能源基礎。台灣水泥近年來在發展多項綠色潔淨能源亦有豐碩成果，與台灣中油轉型方向一致，希望能藉由此次的合作，達成共享、共好及共榮之目標。

張安平指出，跟中油合作，從地熱開始，中油在鑽井方面是最厲害的，不只在地熱，包括我們在東岸，也申請了海洋溫差發電，也需要鑽井，未來包括儲能和海洋發電都能和中油合作。

中油 綠能 台泥

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