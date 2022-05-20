台電瓩設計獎創意無限 變電箱當牆掛架奪冠

台電瓩設計獎邁入第22屆，本屆以「千瓦創意、百萬功率」為號召，鼓勵參賽者以創作將生活中的電力連結設計。台電表示，今年總獎金近88萬元，是歷年新高，其中，有設計師以環保概念發想，利用退役變電箱鋼板重新再製牆掛架，呼應循環經濟潮流。

台電今（20）日舉辦「瓩設計獎－第22屆創意競賽」頒獎典禮，由台電發言人吳進忠與二三設計創意總監蘇巧純、小黑尾巴創辦人鄭洪與美感細胞教科書再造計畫設計長黃馨等重磅評審團，及雲林科技大學教務長李傳房等貴賓一同揭曉今年獲獎作品。

台電說明，本屆瓩設計獎競賽主題即以「再生能源」、「環境永續」及「智慧科技」為主題，分為「創意品設計」、「創意短片」及「平面海報設計」三類競賽組別，共吸引約3300位設計好手報名參賽。

學生組以景文科技大學和南臺科技大學報名最踴躍，兩校即有超過500件作品參賽。經初複審30位專業評審把關，選出最終46件得獎作品。

其中，創意品設計類競賽邁入第二年，今年首獎設計師呂瑞辰以環保概念發想，利用退役變電箱鋼板重新再製牆掛架，掛勾保留鋼板的原始花紋，勇奪冠軍。

東海大學工業設計系廖姵慈則創作「Got You Covered」，以電塔發想設計折疊傘，隨著折疊傘展開的過程，將呈現不同角度的電塔，傳達「無論颳風下雨，台電在您左右」的精神。

由台南應用科技大學商品設計系團隊林嘉鑫、謝昌庭、林昱婷與黃亦晨共同創作的「盛你所礙－礙子醬油碟」，同樣連結電力設備與生活小物，林嘉鑫説，團隊將一個個醬油碟堆疊成礙子造型，意指電力如同柴米油鹽醬醋茶的生活必需品，撐起台灣經濟與生活。

創意短片類社會組「導航先生」作品拿下本次最高10萬元獎金，創作者曾能琪透過車主小姐與AI導航先生間的趣味對話，帶出電廠與生態共融、環境永續議題。

平面海報設計類學生組第一名則為雲林科技大學創意生活設計系學生林愛詠的「再生能源 永續電源」，以清新能量線條象徵傳遞能量的光芒，表現自然界能量轉為「電」的過程，由太陽能、風力發電使電能不斷傳遞給世界。