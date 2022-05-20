520成績單！經濟表現滿意度不到五成 經長這樣說

今（20）日為蔡政府上任執政第六周年，台灣民意基金會今公布最新民調，經濟表現為47.3%，滿意度不到五成。經濟部長王美花今日受訪表示，最近是疫情高峰所以大家比較擔心，面對國際對於民主自由國家及供應鏈的重視，台灣經濟表現仍舊審慎。

據台灣民意基金會民調，蔡英文總統聲望 46.2%，相較上個月下滑 3.7 個百分點；台灣人對蔡總統就任六周年的評價，總平均分數是 61.55 分。蔡總統第二任期的六大施政表現中，經濟表現47.3%。

王美花說，近期是疫情高峰所以大家比較擔心，但就經濟部經貿層面，近年來全世界受到疫情影響，今年又出現俄烏戰爭，讓國際對於安全供應鏈及民主自由國家合作日益重視。

而台灣是民主國家重要供應鏈，坐擁半導體、先進製程相關產業，身為重要生產基地這些都是被全球看得到。台灣應掌握這次機會，讓台灣成為全世界重要的夥伴，這點已顯現在過去兩年經濟表現，因此對於未來經濟表現仍舊審慎。