疫情飆升九成新鮮人搶就業 求職熱門行業呈現M型化

疫情飆升，新鮮人搶就業！根據yes123求職網今（20）日公布的最新調查顯示，高達九成千禧世代搶就業，紛紛表示想「先找工作」，也就是說是今年應屆畢業生計畫先投入職場的比率，回升到三年以來的高點。

對於第一份工作，新鮮人「最想進入」的行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「科技資訊業」(31.3%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(30.2%)、「金融保險與會計統計」(29.1%)，以及「批發零售與貿易」(26.3%)、「大眾傳播與公關廣告」(22.9%)。

至於新鮮人選擇首份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有：「薪資待遇」(60.3%)、「符合興趣」(58.6%)、「職務的發展性」(52.4%)，以及「公司未來前景」(44.4%)、「培訓制度完善」(42.1%)。

既然薪水高低，成為求職時最重要的考量，那麼「待遇期望值」又有多高？從yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為31,697元，與去年的31,462元相比，回升235元，等於僅微幅增加0.7%，不過連續兩年出現反彈，並創下九年新高。

解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌指出，西元2000年出生的「千禧世代」一畢業，絕大多數選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。只是今年遇到本土疫情延燒的突發狀況，導致觀望氣氛濃厚，推估想延畢或轉考公職的人恐怕也不少。

楊宗斌並建議，社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，否則以5月中旬之前的錄取狀況，大約為二成出頭來看，低於以往超過四分之一常態水準，大環境對畢業生來說，確實「疫常」險峻，因此個人「積極度」高低，變成縮短待業時間的關鍵因素。

楊宗斌進一步表示，在熱門行業部份，呈現求職「M型化」：有些新鮮人偏好較高起薪的科技業與金融業；有些則偏好學歷、主修門檻較低的服務業，只是「內需產業」這部份的職缺，恐怕受疫情衝擊較大，企業招募動作變保守。

楊宗斌更分析，新鮮人擔心疫情衝擊未趨緩，期望待遇仍處於三萬塊出頭水準，不敢奢望能大幅提升，因此需要政府持續推出多元化的「僱用青年獎助計畫」，同時有具體配套限制措施，除了避免低薪魔咒，也兼顧畢業季就業市場的「量與質」。