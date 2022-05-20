快訊

相信「集體免疫」！男星無罩遊義大利確診　困當地10天嘆損失慘重

烏龍爆料徐巧芯違停施壓員警 造謠者身分遭起底疑是「老師」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情飆升九成新鮮人搶就業 求職熱門行業呈現M型化

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為求職示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為求職示意圖。圖片來源／Ingimage

疫情飆升，新鮮人搶就業！根據yes123求職網今（20）日公布的最新調查顯示，高達九成千禧世代搶就業，紛紛表示想「先找工作」，也就是說是今年應屆畢業生計畫先投入職場的比率，回升到三年以來的高點。

對於第一份工作，新鮮人「最想進入」的行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「科技資訊業」(31.3%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(30.2%)、「金融保險與會計統計」(29.1%)，以及「批發零售與貿易」(26.3%)、「大眾傳播與公關廣告」(22.9%)。

至於新鮮人選擇首份工作時，在可複選狀況下，主要考量依序有：「薪資待遇」(60.3%)、「符合興趣」(58.6%)、「職務的發展性」(52.4%)，以及「公司未來前景」(44.4%)、「培訓制度完善」(42.1%)。

既然薪水高低，成為求職時最重要的考量，那麼「待遇期望值」又有多高？從yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為31,697元，與去年的31,462元相比，回升235元，等於僅微幅增加0.7%，不過連續兩年出現反彈，並創下九年新高。

解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌指出，西元2000年出生的「千禧世代」一畢業，絕大多數選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。只是今年遇到本土疫情延燒的突發狀況，導致觀望氣氛濃厚，推估想延畢或轉考公職的人恐怕也不少。

楊宗斌並建議，社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，否則以5月中旬之前的錄取狀況，大約為二成出頭來看，低於以往超過四分之一常態水準，大環境對畢業生來說，確實「疫常」險峻，因此個人「積極度」高低，變成縮短待業時間的關鍵因素。

楊宗斌進一步表示，在熱門行業部份，呈現求職「M型化」：有些新鮮人偏好較高起薪的科技業與金融業；有些則偏好學歷、主修門檻較低的服務業，只是「內需產業」這部份的職缺，恐怕受疫情衝擊較大，企業招募動作變保守。

楊宗斌更分析，新鮮人擔心疫情衝擊未趨緩，期望待遇仍處於三萬塊出頭水準，不敢奢望能大幅提升，因此需要政府持續推出多元化的「僱用青年獎助計畫」，同時有具體配套限制措施，除了避免低薪魔咒，也兼顧畢業季就業市場的「量與質」。

「千禧世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」，是由yes123求職網於2022年5月4日到5月16日，以網路問卷進行抽樣，調查「今年畢業或退伍」的會員(擁有學士以上學歷，役畢或免役)；其中非研究所929份，研究所319份；男性618份，女性630份；有效問卷共1,248份，信心水準為95%，誤差值為正負2.77%。

yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為31,697元，與去年的31,462元相比，回升235元，等於僅微幅增加0.7%，不過連續兩年出現反彈，並創下九年新高。 圖／yes123求職網提供
yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為31,697元，與去年的31,462元相比，回升235元，等於僅微幅增加0.7%，不過連續兩年出現反彈，並創下九年新高。 圖／yes123求職網提供

求職

延伸閱讀

疫情攪局！畢業恐慌度破紀錄 估「待業期3.3個月」創九年新高

汐止辦戶外徵才活動 26家廠商釋800職缺

新鮮人小心誤踩應徵地雷區 假文青、當媽寶或靠爸族

千禧世代將踏入職場 95%企業計畫聘用新鮮人創三年新高

相關新聞

礦業法翻修 牽動77礦場

受到外界關注的《礦業法》修法草案昨（19）日在行政院會中討論並通過，接下來將送往立法院進行審議。新法通過後，全台將有九座...

東元電動車系統及儲能展現強勁成長 全年營運審慎樂觀

東元電機（1504）今（20）日舉辦股東常會，董事長邱純枝表示，東元三大事業群今年都將呈現成長表現，其中，在電動車動力系...

NFT泡沫免驚！宏碁鼓勵全員買股 施振榮：致富要投資

NFT市場開始泡沫，穩定幣大崩盤，Z世代熱衷的投資工具頻傳災情該怎辦？宏碁（2353）董事長施振榮鼓勵年輕人，多儲蓄多投...

疫情飆升九成新鮮人搶就業 求職熱門行業呈現M型化

疫情飆升，新鮮人搶就業！根據yes123求職網今（20）日公布的最新調查顯示，高達九成千禧世代搶就業，紛紛表示想「先找工...

國泰金國民經濟信心調查 5月景氣展望指數逾2年新低

國泰金今天發布5月國民經濟信心調查，受全球主要央行加速緊縮，中國防疫封鎖與本土疫情升溫影響，景氣展望指數從4月-16下降...

糧食保護主義 全球農業商機基金有解

中國大陸肥料、印尼棕櫚油、印度小麥近期都傳出被禁止出口，加劇糧食危機，更為通膨埋下更多未爆彈。當地緣政治未見緩解、糧食保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。