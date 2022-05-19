內政部盤點五大政策 強調積極落實居住正義

明（20）日就是蔡總統執政滿六周年，在野黨、巢運等團體批評政府打房無效或無感，內政部今（19）日盤點居住正義五大政策，並強調過去六年，無論是政策法制或預算資源投入，都遠遠超過過去政黨執政，未來也將更全力加速推動，並聽取各界建言，在務實可行的原則下持續滾動檢討，以提供國人更優質可負擔的居住環境。

內政部表示，蔡總統上任以來，國人對居住正義落實的期待更為增高，內政部為強化長期無法突破的施政困境，透過五大措施，積極建構國家執行居住政策新量能，六年來已有重大進展。

第一，社宅興建國家隊。

內政部表示，在蔡總統就任後即先完成「住宅法」修法，確立只租不售的社會住宅政策。在中央成立住都中心並協助各地方政府進行興建，截至今年4月底，已決標興建社宅達5萬7,468戶，規劃中6萬6,665戶，預計至2024年可達12萬4千餘戶，將達成八年直接興建12萬戶的目標，中央住都中心實際投入興建後，決標數超過1.6萬戶，將近全國達成數的三成，讓全國社宅推動速度達到歷史新高。

此外，去年受疫情衝擊，導致營建成本上漲與環境改變，為確保社宅政策能順利推動，行政院公共工程委員會專案協助社宅工程標案，內政部也立即研修社宅興辦計畫（第二次修正）報請行政院同意，後續將以興建實際成本核算補助款，即時反應營建行情，以最務實態度來回應地方社宅建設需求。另中央106年起協助地方興辦的社宅，也於近兩年將陸續完工招租，提供國人品質優良且價格合宜的居住選擇。

第二是將民間出租住宅納入社宅體系。

內政部在2017年完成制定租賃住宅市場發展及管理條例，完備租屋體系法制，目前除已訂定發布租賃住宅契約規範，結合民間團體協助租屋資訊諮詢及糾紛處理外，並積極發展專業租屋服務產業。

截至今年4月底，全國已有1,100家專業租賃住宅服務業，1萬1,719位合格租賃住宅管理人員，簽訂6萬筆包租代管案件，有效協助房東租屋管理及釋出空屋至租賃市場，預計2024年亦可達成8萬戶目標。

第三，50萬租金補貼啟動租屋體系正常化。

為減輕租屋族負擔，內政部擴大租金補貼措施，今年7月「300億元中央擴大租金補貼專案」即將開放申請，租金補貼戶數將由2021年12萬戶大幅增加至50萬戶，並對於青年、婚育與弱勢家庭補貼加碼，未來將有超過半數的租屋家庭直接獲得政府協助，政府透過資料整合分析，也可順勢建構有效的租屋服務平台，逐步促進租屋市場資訊透明及健全發展，讓國內所謂租屋黑市與租屋歧視問題，獲得制度上的改善。

第四，都更危老邁入成熟。

內政部也配合都市更新相關工作，自2017年至2019年間陸續完成都更三法之訂定及修正，2020年都市更新及危老重建案首度破千件創新高，2021年為加速耐震能力不足之都市既成中高樓層建築物更新再次修正都市更新條例，以全面有效改善都市居住環境。

自2016年5月至今，計已核定發布都市更新案474件，危老重建案2,165件，已創造近9,203億元產值，帶動都更危老產業發展量能，並可提供國人更安全的環境。

第五，是健全房地市場並打擊炒作。

內政部在2021年已完成實價登錄修法，完整揭露成交案件門牌及地號資訊，將預售屋買賣全面納入即時申報，並增訂主管機關查核權與加重不實申報罰則。截至今年4月底提供查詢交易件數計392萬件，讓市場交易資訊更為即時、透明、正確。

此外，為遏止預售屋市場不當炒作哄抬，內政部自2020年起已發動五波預售屋聯合稽查，183個建案，並修法限制紅單轉售；目前更進一步提出修法限制預售屋及新建成屋契約轉讓，重罰不動產炒作行為，同時建立違規檢舉獎金制度，以健全管理市場交易秩序。