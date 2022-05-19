宇峻攜手智寶、博斯 全面搶攻NFT商機

看好Web3.0與元宇宙潛在商機，由知名遊戲大廠宇峻（3546）、 娛樂IP投資商智寶國際和區塊鏈技術專家博斯資訊安全等三家公司跨業共組郎將股份有限公司，今(19)日共同發表MOJOY「無國界多元NFT / GameFi 平台」，並同步推出公益、遊戲、生活、藝術類NFT專案，展現區塊鏈技術與運用並跨領域整合創造Web3.0與元宇宙的新商機。

經濟部工業局電子資訊組林俊秀組長表示，全球經濟受疫情衝擊，各產業皆積極尋求數位轉型，經濟部從產業需求出發，協助導入國際技術資源及研發補助，加速研發創新服務，厚植新秀研發能量，強化產業競爭力，並鏈結國際平台，將台灣品牌輸出國際。

MOJOY營運長葉信雄於發佈會上表示，MOJOY一詞是以MOJO+JOY所組成，MOJO意指「好運魔力石」，語音類似 More Joy，因此MOJOY希望在元宇宙中為人們帶來好運、魔力與更多的喜悅。

MOJOY平台提供遊戲開發商專屬的GameFi Adapter 讓既有的遊戲可以快速轉換成Web 3.0 區塊鏈遊戲，玩家可以在遊戲中直接鑄造專屬之NFT道具至MOJOY平台上交易，再結合本身的加密貨幣錢包，讓遊戲不僅只是遊戲，更能獲得許多生活與藝術的賦能價。於此同時MOJOY平台已與多家遊戲公司進行串接，預計於年底前推出3-5款遊戲，並與日本多個製作委員會攜手發行知名IP專屬Web3.0 之NFT。

宇峻董事長兼總經理劉信表示，公司知名「三國群英傳M」手遊上市已邁入第三年， 年度盛事為「軍團爭霸戰」，每年皆吸引超過上萬名玩家參賽並爭取年度總冠軍，今年首度結合NFT獎勵機制，由宇峻奧汀在MOJOY上發行限量賽事紀念NFT，讓「軍團爭霸戰」18強共576位選手可以免費獲得專屬的NFT獎章，該NFT除了請名家設計具藝術性外，同時週週賦能，持有NFT的玩家可在期間內週週獲得遊戲內限定虛寶，大幅增加NFT收藏性和流通價值。

據悉，MOJOY平台已正式啟動區塊鏈生態系統包含以太坊（Ethereum）與 Polygon 雙公鏈架構，「PUFF Wallet」為MOJOY 之原生錢包，讓用 戶管理錢包中之區塊鏈資，提供品牌用、藝術家、品牌擁有者一站式整合，從設計鑄造、發行管理、智能合約、賦能設計、整合行銷等服務，透由NFT的應用讓IP方與粉絲產生新的連結。

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