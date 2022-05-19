數位平台吃豆腐 媒體收入減人力下滑 學者示警民主危機

Google宣布5月已與德國、法國等歐盟6國逾300家新聞出版機構簽署協議，將就他們刊出的內容進行付費。另外，Google表示為重視地方新聞衰敗現象，已與斯洛伐克五家媒體簽訂Google News Showcase協議。相較下，國內新聞與平台間的相關協商，則遲遲沒有進展，三大報地方編採人力大幅萎縮、廣告收入雪崩式下滑，學者指出，台灣應從法規面協助媒體與Google等平台協商。

台灣大學新聞研究所教授林照真、政治大學法律系特聘教授王立達今（19）日召開線上記者會，提出「國內報紙新聞受科技平台影響報告」，以及針對平台是否應付費給媒體的相關協商，提出法規面的建議。

王立達表示，過去Google在各國對於付費給媒體這個議題，態度較為強硬，但現在與歐盟6國的300多家媒體簽署協議，是由於法律層面、政府層面跟社會層面的效果使Google改變態度。

王立達說，法律層面，包括歐盟以「著作鄰接權」方式、以及澳洲強制仲裁方式，都證實是有效果的。這部分若套用到台灣來，雖然「著作鄰接權」在台灣現行「著作權法」下可能比較難去修法，但若以競爭法主管機關出面，以濫用獨占地位處罰，或強制用履行義務的方式去執行，是比較能夠切入的。在台灣偏向由文化部、公平會，和NCC處理。

另外，王立達也指出，對於數位平台藉由媒體內容吸取很多廣告量，卻沒有適當分潤，把經濟利益回饋到新聞產製源頭，在歐盟6國等國家已經產生政府與民間共同關注和壓力，也讓Google必須轉風向。

林照真指出，經調查國內三家報社狀況，台灣報紙的數位廣告成長616%，但傳統紙版廣告衰退九成以上，整體廣告則呈雪崩狀態，據2021年媒體調查，台灣報紙廣告收入不到11億元，難以維持優質的新聞品質。為減少人力成本，三家報社地方新聞人力，在25年間，編輯與外勤合計減少6成，三家主要紙媒只剩324人要跑全台地方新聞。另外，國際外派新聞人力也嚴重衰退，三家報社總共只剩2位駐外特派記者，「駐外記者」幾乎快成歷史名詞。

林照真表示，報紙紙本廣告雪崩式下滑，造成媒體結構改變，大幅依賴平台。三家報社雖然「年點閱」總計超過25億次，但合計有52到58%的流量是來自Google和Facebook的導流，尤以Google最多。

林照真批，在Google推出搜尋引擎、Facebook建立社群體後，民眾開始上網搜尋新聞、或是上臉書閱讀朋友推薦的新聞，兩者皆使用標題和報導首段吸引民眾，並將獲得的使用者個資作為營利，卻無償使用媒體內容，沒有合理分潤。

林照真示警，在報紙沒有餘裕雇用足夠的記者、提供足夠多元的新聞，達成傳統新聞使命下，以地方人力銳減來說，年底的九合一選舉，新聞也將無力完整呈現，「台灣報紙的生存，就是新聞與民主的問題」。