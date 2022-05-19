神預言通膨問題！宏碁陳俊聖估有五大副作用

宏碁（2353）董事長陳俊聖早在去年3月就已先精準預言通膨問題，對於市場擔心通膨持續恐壓抑到消費者買氣，對此陳俊聖今（19) 日直言，升息之後美金變強，所以資金往美國流，匯率、股市、房市，經濟成長率與失業率都會受到影響，「加上還有俄烏戰爭、封城對物資、供應鏈都會有影響，他是加乘的效應，我們現在所處環境非常複雜」。

陳俊聖表示，現在美國政府看到的問題，第一個就是通膨，去年上半年美國政府先是說通膨是短期的，但是現在看來不是，因此最有效抑制通膨的方法就是升息，因此Fed第一先喊話，第二步縮表，第三步升息。升息後當然會有副作用，「一個個都在發生當中」。

他說明，升息之後美金變強，所以資金往美國流，匯率、股市、房市都會受到影響，因此影響到購買力，需求一定會受到影響，「這是兩步之後，大家的財富受到擠壓」。此外，俄烏戰爭之後有40個國家要支持烏克蘭，因此增加國防預算，本來資金要投入教育、買電腦的，現在就要買軍備，這需求也會受到排擠、需求也會受到影響。

但陳俊聖表示，在國外疫情慢慢回到正常狀況下， 商用PC需求就開始上來，這兩年產業上從未見過過去兩年的榮景，這需求多數都是消費PC，現在回到辦公室，商用PC就會比較多採購，「需求也比較強」， 以宏碁來說四月商用部分就是一支獨秀。

對於宏碁的因應之道，他表示，這個下行趨勢「要多久不知道」，只好努力「ㄍㄧㄣ」住，韌性就很重要，「雖然我迎風面很多，但是我賺錢的方面也很多，以因應不同環境的變化」。經濟下行之下，有的公司閃得過、有的公司迎風面大、會受到影響，但有的公司則是反景氣的、跟景氣對調。雖然PC需求是往下走，但是要有新的應用來刺激，像是宏碁這次發表SpatialLabs開發者計畫，類似裸眼3D技術，瞄準創作者市場，這個新產品可以刺激需求，「而且只要一看會回不去」。