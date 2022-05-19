請防疫照顧假扣全勤獎金 公司最高挨罰百萬
北市勞動局表示，疫情近期不斷升溫，許多家長為照顧因學校停課、獨自在家的孩童，向雇主申請防疫照顧假，該假別雖未強制雇主一定要給薪，但勞動部已明確表示不得因此扣發員工的全勤獎金，否則將面臨2萬元至100萬元罰鍰。
員工究竟需具備什麼身分才能申請？舉例來說，需照顧因疫情宣布停課或照顧機構因此宣布停止服務，而導致孩童、長者及身心障礙者需要家長親自照顧者，皆屬該假別適用對象；另因疫苗施打對象擴及6歲以上、未滿18歲之學生，自接種疫苗當日起算三日如發生不良反應，學生得申請疫苗假，前述期間家長亦可申請防疫照顧假。雇主應配合予以准假，且不得視為曠工，或強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。
北市勞動局長陳信瑜表示，如雇主因而扣發全勤獎金，即涉違反勞動基準法第22條規定；如強制勞工申請特別休假、普通傷病假或事假，即涉違反勞基法第38條或第43條規定，各可處2萬元至100萬元罰鍰，並公布名稱及負責人姓名。
陳信瑜呼籲，疫情相關假別皆屬近年新增議題，雇主要重視勞工之勞動條件，務必遵守勞動法令規定，才能創造勞資雙贏的勞動環境。
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