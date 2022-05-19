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央行嚴宗大：美元飆升 對亞洲新興市場兩問題衝擊很大

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行副總裁嚴宗大今（19）日指出，美元走強不只影響新台幣，對所有新興市場國家的貨幣都產生很重大影響，特別是近期美元飆升幅度特別快，造成很多國家，特別是新興市場貨幣對美元大幅度的貶值，很多新興國家有債務問題與通膨問題，美元走強對這些國家的衝擊很大。

嚴宗大今（19）日赴立法院經濟委員會進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」專題報告。立委林岱樺詢問，美元走強對新台幣有何影響？嚴宗大回應，美元走強不只影響新台幣，對所有新興市場國家貨幣都產生很重大的影響，近期美元飆升幅度特別快，導致各國、特別是新興市場國家貨幣面臨貶值壓力，很多新興國家有債務與通膨問題，美元強勢對這些國家的衝擊很大。

林岱樺關切，國內民生物資年漲4.41%、創七年新高，釀成民怨，對於美國5月升息2碼後，6月還可能繼續大幅升息，台灣是否跟進、理由為何？嚴宗大表示，「美國是因為通膨特別嚴重，才採取升息措施，加上過去長期實行大量寬鬆貨幣政策，所以開始回收資產。」

至於台灣是否跟進美國升息，嚴宗大回應，央行會在6月16日理監事會議上討論這個議題，理監事們將參考國內外經濟金融變動，決定政策方向。

對於央行升息會考量哪些指標，嚴宗大說，各國最重要的考量就是當前通膨狀況與未來通膨壓力，各國也會考慮勞動市場、薪資成長情形以及升息對經濟成長的影響、對資產市場造成的影響等，央行貨幣政策決策不會只針對單一指標，而是綜合很多因素、考慮各個層面。

美國升息 新台幣 通膨

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