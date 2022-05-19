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抗通膨！勞長：基本工資會照顧勞工實質購買力

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

勞動部長許銘春今（19）日在立法院社福委員會表示，勞動部會在第3季基本工資審議委員會，參考社經指標，由勞資政學四方共同討論，協商基本工資調幅。今年以來，國內消費者物價指數（CPI）全面走升，她強調，基本工資會照顧勞工實質購買力。

立法院社福委員會今邀請許銘春專案報告「因應COVID-19疫情蔓延，如何保障勞工勞動權益及如何具體防治職場霸凌」、「如何因應2028年後勞保年金破產危機」、「如何達成蔡英文總統所提基本工資三萬元之夢想」。她在詢答時作上述表示。

民進黨籍立委賴惠員質詢表示，今年基本工資有沒有可能調升5%？許銘春沒有鬆口，她表示，她是基本工資審議委員會主席，必須要由委員會根據第3季社經數據共同討論。

民進黨籍立委吳玉琴表示，若基本工資連續四年調升4.7%，就可以達到3萬元，她問許銘春「這是可預期？」許銘春說，若是按此調幅，基本工資3萬元是可預期的，但調幅仍要尊重每年審議委員會的決議。

基本工資 勞保年金 勞動部

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