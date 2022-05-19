上海封城漸鬆綁 王美花：上海台商約五成復工

中國大陸政府強力執行疫情清零政策，上海封城兩個月後，上海製造業已逐步復工。經濟部長王美花今（19）日受訪表示，目前台商復工狀況約五成，廠商認為順利的話，6月可全面復工，但實際情況將會依照大陸防疫政策有所變動。

但王美花也說，廠商在4月封城隊生產有非常大的影響，雖然目前有逐步開始復工，但後續還有上游供應鏈、員工返工、相關物流等障礙必須克服，認為今年第2季營收還是會受到影響。

根據經濟部針對「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」報告，上海、蘇州為電子代工、筆電零組件、印刷電路板、面板等台廠聚集地。對於台灣產業供應鏈而言，資通訊、汽車整車因部分來自大陸原料短缺導致產能降低，其中部分汽車業者有暫時排休；其他像是半導體、金屬製品、機械及紡織等，因生產基地或祝要原物料在台灣，供應鏈大致無影響。