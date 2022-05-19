奇美與工研院合作啟動碳捕捉再利用計畫 實踐減碳承諾

部分產品製造過程使用大量二氧化碳的奇美實業宣布：為進一步推動永續材料發展，將與工研院合作啟動「碳捕捉再利用計畫」(Carbon Capture and Utilization, CCU)，目標是捕捉製程產生的二氧化碳轉化為聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)產品主要原料，生產出「新一代的固碳PC產品」，落實循環永續行動。預計2023明年底前完成技術驗證。

奇美計畫第一階段與經濟部技術處科技專案支持、有多項永續創新技術的工研院合作，將奇美廠內煙道氣回收的CO2轉化為PC產品主要中間原料二烷基碳酸酯(DRC)技術。

奇美表示，將繼續發展新一代固碳PC產品完整技術。為實踐循環再利用及減少碳排放，奇美近年來與供應鏈攜手全面開發各種永續材料與應用：包括機械回收、化學回收與生質材料等領域，期許成為國際上領先的永續合作夥伴。而CCU計畫更是奇美認為在發展永續材料藍圖中重要的一環，為下一步重要的發展方向。

PC產品製程使用CO2，奇美先選定以PC材料為CCU運用標的，與工研院合作藉由「新型催化劑與反應技術」加上奇美多年PC製造經驗及技術能力，可望順利開發出利用碳回收技術自煙道氣回收二氧化碳製備二烷基碳酸酯(DRC)的低碳新技術。

奇美表示，將運用產出的DRC再合成碳酸二苯酯(DPC)，DPC再與雙酚A反應得到「固碳PC」，產出PC過程相關副產物都可循環使用；整體技術開發完成後固碳PC產品原料只有煙道氣回收的二氧化碳和雙酚A，成為新一代的固碳PC產品。

奇美去年12月參與「科學基礎減碳目標倡議」(Science Based Targets initiative, SBTi)承諾，成為台灣第一家響應SBTi的石化業者；奇美表示，挑戰於一年內(SBTi官方要求為兩年)提出短期2030及長期2050減碳路徑，奇美秉持Clean & Green綠色願景，積極回應全球環境永續議題，以「2050淨零排放」為目標。