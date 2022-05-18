央行：物價壓力將於年中漸回降 全年CPI高於2%

中央銀行明將赴立院報告，央行今日公布報告指出，下半年經濟會持續復甦，但諸多不確定性將影響經濟成長表現，今年上半年消費者物價指數(CPI)年增率將居高，年中才會逐漸回降，全年CPI將高於2%。

中央銀行副總裁嚴宗大明日將赴立法院經濟委員會針對「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」進行報告並備質詢，央行報告今天先出爐。

央行指出，預期下半年全球經濟成長將較上半年放緩，且下半年全球金融市場仍將大幅波動，俄烏戰事造成全球物價上漲壓力大增，各國貨幣寬鬆政策陸續退場、股市多下跌；美元因投資人預期美國將加速緊縮貨幣政策而走強，主要經濟體貨幣對美元則趨貶。

央行認為，下半年在地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆及極端氣候風險等不確定因素下，均可能促使全球高通膨現象更持久，加上美、英等經濟體加速緊縮貨幣政策，均恐使全球金融市場波動加劇。

對於國內經濟展望，央行表示，今年以來台灣經濟穩健成長，預期下半年持續復甦，主要機構預測今年台灣經濟成長率多逾3%。外需方面在新興科技應用、數位轉型商機及傳產貨品需求仍殷，加上國內廠商擴增產能，預期下半年台灣出口將續穩健成長；內需方面，預估下半年民間消費可望溫和復甦，但近月國內疫情升溫，影響民眾消費意願，若疫情持續，恐抑制下半年民間消費成長力道。

但央行提醒，仍有諸多不確定性將影響經濟成長表現，包括俄烏戰爭持續、全球通膨壓力升溫、各國貨幣政策緊縮力道、中國疫情管控措施等，以及國內疫情後續發展，均將影響本年下半年台灣經濟成長。

物價方面，央行說明，俄烏戰事加上中國封城，加劇國內輸入性通膨壓力，主要機構陸續上修今年台灣CPI年增率預測值，均逾2%，預測今年上半年CPI年增率居高，但將隨原油價格漲幅減緩，物價壓力將於年中回降。

央行強調，下半年各項不確定性，均恐使全球高通膨現象更持久，加上各國加速緊縮貨幣政策，均將使全球經濟成長放緩，金融市場波動加劇，進而影響國內經濟金融情勢，央行將密切關注，適時採行妥適貨幣政策。