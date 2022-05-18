央行：通膨年中漸回降 全年將高於2%

中央銀行副總裁嚴宗大將於周四（19日）赴立法院經濟委員會進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」專題報告，提前出爐的書面報告指出，預期今年上半年，台灣CPI年增率居高，年中漸回降，全年將高於2%。

央行指出，今年前四月平均CPI年增率為2.95%，上漲主因為餐飲業者反映食材、人力等成本調高外食售價；油料費因反映國際油價上揚而上漲；蔬果及耐久性消費品等價格上揚。上述合計使年增率上升1.59個百分點，貢獻約54%。

由於俄烏戰事膠著，打亂全球原物料供應，加上中國大陸封城防疫措施，均惡化全球供應鏈瓶頸問題，原油、穀物及基本金屬等原物料價格攀高，加劇國內輸入性通膨壓力。

近來主要機構考量俄烏戰爭對台灣物價之影響，陸續上修本年CPI年增率預測值，均逾2%。預測本年上半年CPI年增率居高，惟將隨原油價格漲幅減緩、於年中回降。

此外，供應鏈瓶頸問題、地緣政治風險及氣候變遷危機為影響本年下半年通膨走勢之主要不確定因素。

展望今年台灣經濟金融情勢及展望，央行表示，今年以來台灣經濟穩健成長，預期下半年持續復甦，惟諸多不確定性將影響經濟成長表現。展望未來，雖然國際機構預期下半年全球經濟成長率放緩，惟新興科技應用、數位轉型商機及傳產貨品需求仍殷，加以國內廠商擴增產能，預期下半年台灣出口將續穩健成長。

央行表示，主要機構預測本年台灣經濟成長率多逾3%，下半年經濟可望持續復甦，惟影響經濟成長之不確定性因素仍多。由於本年以來台灣經濟穩健成長，加以預期下半年出口持續成長，民間消費復甦及投資動能挹注，主要機構對本年台灣經濟成長率預測值多逾3%。

央行指出，展望今年下半年，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、全球疫情反覆等不確定性，均可能使全球高通膨現象更持久，加上美、英等主要經濟體加速緊縮貨幣政策，均將使全球經濟成長放緩，金融市場波動加劇，進而影響國內經濟金融情勢。