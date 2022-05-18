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業者批餐飲行銷補助無效 經濟部：已超過3千件申請

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

商總、連鎖餐飲等業界皆批評經濟部「行銷補助」等補貼餐飲業方式不夠直接、沒有效果，經濟部今（18）日澄清，今年的疫情發展與去年不同，已朝向逐步開放、穩健共存的路線前進，因此經濟部在支持餐飲業的方式也有調整。此次行銷、優惠補助也經過與業者、協會討論，目前已有超過三千件申請案進入。

經濟部指出，行銷補助在受理申請的第一天（5/16）就有1103件申請，昨（5/17）天也有2087件申請，業者詢問及申請意願非常踴躍，顯示餐飲業者對優惠促銷引客有強烈需求，相關人士批評與事實不符。呼籲在疫情期間，大家同心支持台灣餐飲業，共同挺愛店。

經濟部說明，隨著國人接種疫苗比率高的前提下，疫情指揮中心穩健放寬防疫規範，逐步走向共存，與過去三級警戒清零規範，對餐飲業的衝擊模式不同。即使短期因疫情影響內用情況，長期仍要恢復正常。因此在短期衝擊時，經濟部與餐飲業合力促銷轉型，鼓勵業者推出優惠，吸引民眾用餐或外帶。舉例來說，業者若推出外帶打八折優惠，其中10%的優惠支出就由政府補助。每家上限10萬元。讓民眾享優惠，餐飲業者增營收。

至於在補助的模式上，經濟部表示，為讓業者即時取得補助，已採取簡化的申請表格代替繁複的計畫書，餐飲業者只需上網填寫優惠促銷方案，如優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等，業者也可透過申請網站懶人包引導，上網依步驟執行，即可快速完成申請。

餐飲業 經濟部 疫情

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