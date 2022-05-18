保瑞傳捷報 宣布與Evofem簽訂委託生產合約

保瑞藥業宣布，與美國藥廠Evofem簽訂合作協議，董事長盛保熙表示，將由保瑞加拿大廠代工其全球主力產品全球第一、也是唯一不含荷爾蒙的處方避孕藥Phexxi®。

盛保熙表示，Phexxi®已於2020年通過美國FDA核定與上市，並積極拓展適應症處方範圍，原廠預估美國市場至少有10億美元規模。

盛保熙指出，今年上半年保瑞屬於盤整狀態，許多營運計畫如火如荼依既定目標進行，下半年起，包括伊甸生醫CDMO廠的正式接廠、子公司保瑞聯邦公發興櫃、以及新的代工合作案陸續啟動，可望帶動保瑞營運大幅成長。

盛保熙表示，保瑞加拿大藥廠順利爭取到與Evofem Biosciences的合作案，成為其全球銷售市場的主要代工合作夥伴，象徵保瑞獲得國際藥廠的肯定，朝全球主要CDMO的目標邁進一大步。

而Evofem也說，經過長時間尋找與審慎評估全球各CDMO，最後決定與保瑞攜手合作，主要看重保瑞優異的製造技術與具有供應全球藥品市場的品質與能力，肯定保瑞安全穩定的生產供應鏈，生產的高品質藥品必能造福全球的使用者。

盛保熙指出，該合作案為保瑞近期洽談委託生產的重要客戶之一，除了CDMO業務陸續傳來佳績，也完成佈局大分子藥CDMO的目標，子公司保瑞生技以5000萬美元取得伊甸生醫CDMO業務在台資產，同時與伊甸生醫簽訂MSA代工協議，此次收購案將助益保瑞集團取得CDMO市場的領先地位。

除代工協議外，盛保熙說，雙方還簽訂進一步協議，可由保瑞子公司保瑞聯邦取得伊甸生醫所開發之治療黃斑部病變與骨質疏鬆症的兩項生物相似藥產品之在台之經銷權，未來也將成為保瑞聯邦的營運動能，發揮更大併購綜效。

盛保熙指出，台灣的大分子CDMO藥廠大多同時開發生物相似藥或新藥，雖然在代工事業獲利，但龐大的研發費用仍嚴重影響公司獲利的結構，超前部屬的產能擴充也是其中的一個影響因素。

盛保熙說，保瑞生技將傳承保瑞運營CDMO的專業與優勢，此收購案未包含與認列原公司任何相關研發費用支出，可排除研發公司所需的龐大研發費用，專注CDMO事業，因此在營運上可快速獲利。同時，目前該廠具備4個500L生物反應器，已通過歐盟品質授權人稽核和衛福部食藥署審核通過，並已完成多個國際委託合作案，具備完整CDMO能力，未來也將逐步擴增其產能，朝6000L或更大的產能目標邁進。