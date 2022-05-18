疫情間製造業需求增 對日本入超加大

主計總處發布國情統計，疫情帶動對日進口增加，109年對日入超升至225.0億美元，110年續擴大為268.9億美元；今年1-4月我國自日本進口192.9億美元，對日出口106.0億美元，進出口相抵，入超87.0億美元，與上年同期相當。

主計總處指出，依財政部海關進出口統計，我國對日本貿易長年呈現入超，105~108年間維持約210億美元左右，109年以來COVID-19 疫情雖衝擊全球經濟，惟我國製造活動如常，引申需求帶動自日進口增加，109年對日入超升至225.0億美元，110年續擴大為268.9億美元，其中進口561.0億美元，出口292.1億美元，分占我國整體進、出口之14.7％及6.5％。

今（111）年1-4月我國自日本進口192.9億美元，較上年同期增10.0％（或增17.5億美元），對日出口106.0億美元，則增19.7％（或增 17.5億美元），進出口相抵，入超87.0億美元，與上年同期相當。

就我國對日本進出口主要貨品觀察，今年1-4月進口貨品以「電子零組件」（占22.2％）為最大宗，較上年同期增11.7％，「機械」（占 19.2％）及「化學品」（占15.5％）分居第2、3位，各增10.9％及10.6％，「基本金屬及其製品」（占10.7％）及「運輸工具」（占5.6％）則分別增24.5％及減6.2％；主要出口貨品以電子零組件（占43.1％）居首，較上年同期增23.5％，其次為基本金屬及其製品（占 9.8％），增40.8％，而「資通與視聽產品」（占9.8％）及「化學品」（占6.3％），則分別減2.9％及增33.9％。