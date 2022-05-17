中彰投分署第六屆TCN創客松競賽徵件起跑 總獎金31萬元

由勞動部勞動力發展署中彰投分署主辦的「第六屆TCN創客松競賽」徵件正式開跑，此次競賽以「生活改善設計」為核心主題，冠軍獎金6萬元，總獎金達31萬元。

經評選晉級決賽的團隊，配合參與「選手衝刺營」及「Mentor指導工作坊」後，每隊還可獲得輔助作品製作獎金1萬元。活動自即日起至6月17日截止收件，歡迎不同領域民眾跨域合作與動手實作，激盪更多創意發想。

中彰投分署長林淑媛表示，創新往往源自於為解決生活中的不便，靈光乍現的創意有時可能是創新成功的關鍵。尤其在步入後數位及元宇宙的時代，創新科技應用及跨領域結合已然成為趨勢，這樣的改變更能打造出貼近生活的設計及更便利的商品。

因此這項競賽以生活改善設計為核心，鼓勵參賽團隊針對「工作場域」、「生活環境」、「教育娛樂」、「商業應用」等四大主題，運用現有科技技術，提出能改善、解決生活不便利的構想及作品。

本屆競賽分為初賽、決賽兩階段進行，初賽採線上徵件，晉級決賽者，主辦方特別安排「選手衝刺營」及「Mentor指導工作坊」為選手加分。

其中，「選手衝刺營」內容包含用影像說故事、簡報製作及口語表達、商業思維、設計思考術等軟實力課程；「Mentor指導工作坊」則針對晉級團隊個別需求，進行專業技術教學及指導，協助參賽者提升作品完整性及商品化的可能。

林淑媛期盼透過這項競賽，誘發創意發想並培育新世代人才，增進新興產業創新思維發展力，實踐從0到∞的創意，並將構想化為具有市場潛力的產品。

有興趣的創客及民眾，可以至TCN創客基地網站(https:/ /ysmb.wda.gov.tw/)查詢競賽簡章與相關活動公告。