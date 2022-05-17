全球首艘客製台籍運維船大三商領航號 助沃旭風場運維

全球離岸風電領導企業沃旭能源今（17）日與台灣大三商航運股份有限公司於台中港舉行全球首艘客製化台灣籍運維作業船（SOV）「大三商領航」號的啟航典禮。

沃旭能源「大三商領航」號正式亮相，代表900 MW（百萬瓦）大彰化東南及西南第一階段離岸風場超過25年的風場生命週期及運維作業正式揭開序幕，並展現沃旭多年積極引進世界級運維技術的重要成果，確保風場最佳營運效能以及穩定供給乾淨能源。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，大三商領航號運維作業船啟用，再次展現沃旭引領台灣離岸風電產業發展的重要角色。沃旭是台灣市場首家也是唯一採用運維作業船的風場業者。

而大彰化離岸風場計畫開發之初，沃旭就明確規劃出扶植在地離岸風電產業發展的願景，其中在風場運維業務，更超前部署主動與大三商航運簽訂長達15年船舶租約，將世界級運維專業引進台灣。

此外，沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）表示，沃旭能源建立並培養了傑出的台灣籍運維團隊，未來數十年，這支本地運維菁英團隊將為台灣實現能源轉型目標做出重要貢獻。沃旭將持續引進世界級運維技術與服務至台灣及亞太地區，確保風場最佳效能、品質、穩定可靠，同時也為運維人員提供高水準、安全且舒適的工作環境。

大三商航運董事長林宏年表示：「大三商很高興響應台灣政府開發乾淨能源，攜手沃旭能源為大彰化離岸風場量身打造『大三商領航』號。我們也很榮幸引領台灣船運產業，掌握離岸風電運維新商機。」

「大三商領航」號是沃旭運維團隊以及船員「海上的家」。這艘客製運維作業船設置了60間運維工程師單人船艙以及27間船員船艙，提供多種休閒娛樂空間、健身設施、網路設施以及多樣化美味營養的現煮餐點，這艘運維船為所有海上工作夥伴的堅強後盾，讓他們的身心能維持在最佳狀態。

這艘運維作業船總長85.48公尺、寬19.5 公尺、最大吃水深度5.6 公尺，可允許「大三商領航」號在2.5公尺的浪高下安全地作業，船舶噸位數為5,872 噸，約等同於31艘人員運輸船（Crew Transfer Vessel , CTV），充足的空間保證人員在海上工作的舒適性，此外，甲板及倉庫可載重噸位達2,611.6公噸，滿足長期運維補給存放需求。