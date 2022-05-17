全球首艘台籍運維船「大三商領航」投入大彰化風場運維

全球離岸風電領導企業沃旭能源，今(17)日與台灣大三商航運公司，在台中港舉行全球首艘客製化台灣籍運維作業船(Service Operation Vessel, SOV)「大三商領航」號啟航典禮，再次展現沃旭能源引領台灣離岸風電產業發展的重要角色。

「大三商領航」號正式亮相，也代表900 MW(百萬瓦)大彰化東南及西南第一階段離岸風場超過25年的風場生命週期及運維作業正式揭開序幕，並展現沃旭多年來積極引進世界級運維技術的重要成果，可確保風場最佳營運效能，以及穩定供給乾淨能源。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭是台灣市場首家、也是唯一採用運維作業船的風場業者。

而大彰化離岸風場計畫開發之初，沃旭就明確規劃出扶植在地離岸風電產業發展的願景，其中在風場運維業務，更超前部署主動與大三商航運簽訂長達15年船舶租約，將世界級運維專業引進台灣，協助本地廠商跨足離岸風電，取得離岸風場的長期運維業務。

今天的典禮，是慶祝大三商航運展開高價值、高技術的長期運維業務，以及沃旭能源與大三商航運堅實的合作夥伴關係。

「大三商領航」號為全球首艘客製化台灣籍運維作業船，因應大彰化離岸風場，以及台灣海峽的特殊複雜海象狀況量身打造，這艘先進船舶為深化台灣離岸風電產業發展開啟全新篇章，為大規模、遠岸風場提供在地化運維服務。

同時，也協助本地航運公司轉型邁入離岸風電產業，長期累積海事工程和運維作業經驗，並持續訓練本地專業人才。

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡(Andreas Munk-Janson)表示，沃旭能源採用客製運維作業船「大三商領航」號，展現沃旭提供高規格、高性能以及高效率運維服務的核心專業能力。

大三商航運董事長林宏年指出，大三商響應台灣政府開發乾淨能源，攜手沃旭能源為大彰化離岸風場量身打造「大三商領航」號。公司也很榮幸引領台灣船運產業，掌握離岸風電運維新商機。

「大三商領航」號是沃旭運維團隊以及船員「海上的家」。這艘客製運維作業船，設置60間運維工程師單人船艙以及27間船員船艙，提供多種休閒娛樂空間、健身設施、網路設施，以及多樣化美味營養的現煮餐點，讓運維團隊的身心能維持在最佳狀態。

這艘運維作業船總長85.48公尺、寬19.5公尺、最大吃水深度5.6公尺，可允許在2.5公尺的浪高下安全地作業，船舶噸位數5,872噸，約等同於31艘人員運輸船，充足的空間保證人員在海上工作的舒適性，此外，甲板及倉庫可載重噸位達2,611.6公噸，滿足長期運維補給存放需求。