甲烷干通膨「屁」事？ 陳冲：減排甲烷威脅民生物價

甲烷成干預通膨的「屁」事？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天撰文指出，去年在聯合國COP26會後，他在一場2022年經濟展望上，談到通膨是2022年的重頭戲，並點名甲烷、WPI等因素，而從WPI的構成來看，國際對於甲烷減排承諾，等於是加重天然氣生產、輸送的成本，對台灣的民生物價，將構成重大威脅。

陳冲指出，當時經濟展望會後，有朋友向他開玩笑表示，「甲烷干通膨屁事？」陳冲認為有道理，的確是屁事，因為4、5年前經濟學人雜誌討論畜牧業排放的甲烷時，旁邊附有一幅漫畫，就是牛在放屁。

陳冲指出，甲烷是溫室氣體排放的重要議題，暖化潛能是二氧化碳的86倍，去年聯合國COP26會議，上百國家響應歐美2030減排30%甲烷的倡議(Global Methane Pledge)。依有關文獻，甲烷的排放6成來自畜牧業(包括牛的打嗝及放屁)，4成來自石化氣的開採，如果減排成真，就意謂肉品的減產與漲價，以及天然氣的減產或漲價，對台灣CPI自然會產生影響。

陳冲指出，聯合國會議後，我國政府表示支持，經濟部在立法院也承諾，並聲稱台灣不生產天然氣，不致逸散甲烷，畜牧業又微不足道。經濟部長言下之意，減少甲烷對台灣不是問題。

但陳冲認為，但從WPI的構成來看，世界性的甲烷減排承諾，等於加重天然氣生產、輸送的成本，對台灣的民生物價仍然構成重大威脅，對能源政策也會有一定的影響，經濟部對甲烷減排的輕諾，「不是誤解，就是過於樂觀」。

陳冲也提到，台灣長期以來討論溫室氣體減排，似乎比較偏重「排放端」的溫室氣體減量法，至於有關「源頭端」的能源管理法，則沒有獲得應有的重視。

他指出，2012年行政院依能源管理法第一條提出能源發展綱領，當時在維持核四基載的前提下，能源局歐局長私下仍對2050淨零，不表樂觀；2016年政黨輪替後，行政院基於廢核重修發展綱領，今年3月更展示淨零路徑(Roadmap)，其中牽涉諸多不確定的關鍵技術（例如氫能、海洋能、CCUS等），但單就2025天然氣發電占比高達50%，其後占比雖降但仍居高不下，若以「動態」眼光試算，屆時天然氣的供應、價格，全球對甲烷減排新標準以及對電價的衝擊下，「這張Roadmap是否可行？」

至於排放端，陳冲強調，經濟部堅持台灣沒有逸散甲烷爭議，那是鋸箭法，只由使用者觀點來看，若考慮供應方在生產、運送、儲存方面，依國際協議在2030年要減少30%甲烷，又正值我們使用天然氣的高峰期，所付代價及成本將很可觀。再加上國際能源總署(IEA)在2021 World Energy Outlook所估測，在2050年淨零情境下，天然氣將減少使用，2040年更將比現狀銳減90%，我國的Roadmap的可行性如何？

陳冲也說，「5月間，歐盟、美國、印度相繼傳出通膨又創新高，再問一下甲烷干通膨屁事？不只是尾端的屁事，還有另一端打嗝的廢氣，怎能說干卿底事？」