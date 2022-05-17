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甲烷干通膨「屁」事 陳冲：國際減排甲烷威脅民生物價

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
陳冲認為通膨是2022的重頭戲，世界性的甲烷減排承諾，等於加重天然氣生產、輸送的成本，對台灣的民生物價構成重大威脅，經濟部對國際上甲烷減排的輕諾，不能輕忽。圖/資料照片
陳冲認為通膨是2022的重頭戲，世界性的甲烷減排承諾，等於加重天然氣生產、輸送的成本，對台灣的民生物價構成重大威脅，經濟部對國際上甲烷減排的輕諾，不能輕忽。圖/資料照片

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，去年在聯合國COP26會後，應邀於一場公開演講談2022經濟展望，當時在各國官方矢口否認通膨聲中，他談到通膨是2022的重頭戲，並於一頁PPT中以通膨為中心繪製了關係圖，其中有一項目點名甲烷、WPI等因素，會後一位朋友開玩笑表示，甲烷干通膨屁事？有道理，的確是屁事！ 記得四、五年前，經濟學人雜誌論及畜牧業排放的甲烷時，旁邊附有一幅漫畫，就是牛在放屁。

一般而言，甲烷是溫室氣體排放的重要議題，暖化潛能是二氧化碳的86倍，去年聯合國COP26會議，上百國家響應歐美2030減排30%甲烷的倡議（Global Methane Pledge）。

依有關文獻，甲烷的排放六成來自畜牧業（包括牛的打嗝及放屁），四成來自石化氣的開採，陳冲說，如果減排成真，那就意謂肉品的減產與漲價，以及天然氣的減產或漲價，對台灣CPI自然會產生影響。

陳冲說，聯合國會議後，我國政府表示支持，經濟部在立法院也承諾，並聲稱台灣不生產天然氣，不致逸散甲烷，畜牧業又微不足道，部長言下之意，減少甲烷對台灣不是問題。但從WPI的構成來看，世界性的甲烷減排承諾，等於加重天然氣生產、輸送的成本，對台灣的民生物價，仍然構成重大威脅，對能源政策也會有一定的影響，經濟部對甲烷減排的輕諾，不是誤解，就是過於樂觀。

5月中旬，立法院審查溫室氣體減量法的修正案（將更名為氣候變遷因應法），焦點集中在減碳以及碳稅/碳費爭議，政府官員及立法委員有不少針鋒相對的對話。有趣的是，台灣長期以來討論溫室氣體減排，似乎比較偏重「排放端」的溫室氣體減量法，至於有關「源頭端」的能源管理法，則沒有獲得應有的重視。

2012年行政院依能源管理法第一條提出能源發展綱領，當時在維持核四基載的前提下，能源局歐局長私下仍對2050淨零，不表樂觀。2016年政黨輪替後，行政院基於廢核重修發展綱領，今年3月更展示淨零路徑（Roadmap），其中牽涉諸多不確定的關鍵技術（例如氫能、海洋能、CCUS等），或可姑且不論，單就2025天然氣發電占比高達50%，其後占比雖降但仍居高不下，此一有企圖心的構想，如以「動態」眼光試算一下，屆時天然氣的供應、價格，全球對甲烷減排新標準以及對電價的衝擊下，這張Roadmap是否可行？

回到排放端，陳冲指出，不妨聚焦甲烷，經濟部堅持台灣沒有逸散爭議，那是鋸箭法，只由使用者觀點來看，如考慮供應方在生產、運送、儲存方面，依國際協議在2030要減少30%甲烷，又正值我們使用天然氣的高峰期，所付代價及成本就很可觀。再加上國際能源總署（IEA）在2021 World Energy Outlook所估測，在2050淨零情境下，天然氣將減少使用，2040更將比現狀銳減90%，試問我們Roadmap的可行性如何？

陳冲認為，5月間，歐盟、美國、印度相繼傳出通膨又創新高，再問一下甲烷干通膨屁事？不只是尾端的屁事，還有另一端打嗝的廢氣，怎能說干卿底事？

通膨 陳冲

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