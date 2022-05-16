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泓德能源任綠電顧問角色 助企業輕鬆買綠電

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台灣大致力落實節能減碳，並逐步提升綠能使用佔比，目標2050年達成淨零排放目標。圖／泓德能源提供
台灣大致力落實節能減碳，並逐步提升綠能使用佔比，目標2050年達成淨零排放目標。圖／泓德能源提供

節能減碳議題越來越熱，加上「氣候變遷因應法」草案出爐，帶動綠電買氣更加火熱。綠電供應商泓德能源（6873）旗下子公司星星電力自 2021 年取得售電業執照後，已為國內玉山銀行、台灣大哥大等金融、電信行業龍頭業者轉供超過750萬度綠電，預計今年下半年可轉供2800萬度綠電，累積轉供綠電度數居全台灣之冠。

根據2021年經濟部公布的用電大戶條款，優先規範契約容量5000kW以上之用電大戶，必須在2025年以前完成契約容量中0%電力來自再生能源。然而，企業用戶本身若無懂得電力使用或者能源管理相關人員，在購買綠電上將寸步難行。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源始終朝著「智慧綠能隨手可得」的目標前進。在綠電轉供的實績上，由於泓德能源擁有自己的太陽能案場，可提供充足且穩定的綠能，並透過綠電顧問模式及TITAN智慧綠電系統檢視用戶用電情形，為用戶媒合與購買到最合適的綠電讓RE100不再只是口號。

有別於其他單純販售綠電的售電業者，星星電力從「綠電顧問」的角度出發，根據企業用戶提供的電費單，透過星星電力自主研發的TITAN 智慧綠電系統分析企業用電狀況，並給予節能、綠電使用以及能源最適化的三合一解決方案，協助企業從根本打擊用電痛點。

舉例來說，在節能部分，星星電力透過TITAN智慧綠電系統給予用電設備最佳排程，提供企業用戶最佳節能計畫。

其次，在綠電使用部分，依據台電現行綠電轉供制度，若發電及用電端無法高度媒合用電，將被認定為非綠電使用，因母公司泓德能源自有太陽能案場，星星電力即可依照不同企業用戶給予穩定且充足的綠電。

最後是能源最適化，TITAN智慧綠電系統利用AI演算找出最佳綠電使用方式，提升綠電使用占比。三合一且完善的綠電轉供方案，幫助企業用戶不再為了購買綠電而煩惱。

綠電 太陽能 玉山銀行

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