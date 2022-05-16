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連日豪雨各地逾兩萬戶停電 台電出動1200人次搶修

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

因梅雨鋒面滯留影響，近日許多地區發生強降雨，特別在部分山區容易因豪雨及雷擊造成停電台電除事前加強設備巡視與檢修，更於14日在總處成立緊急應變小組，動員全國各單位超過1200搶修人次，凡獲民眾通報停電，皆第一時間趕赴現場搶修。

台電統計，14、15兩日便有花蓮地區3998戶、雲林嘉義地區3527戶、新北樹林區2596戶、苗栗地區共3038戶、以及全台各縣市用戶因雨勢造成樹木倒壓電桿或導線引發停電。如15日中部山區發生豪大雨，南投縣仁愛鄉台8線中橫公路發生路樹倒塌，波及附近電線桿造成停電。台電於11時35分接獲通報後，於30分鐘內抵達現場，發現高壓線及電桿斷落，隨即隔離事故區間，縮小停電範圍，並配合公路局排除路樹及落石後，逐步進行搶修，於14時11分全數復電。

台電說明，為因應豪雨及雷擊可能造成停電，台電已於事前採取相關措施維持供電穩定，例如針對低窪地區變電所加裝防水閘，避免因淹水造成停電或搶修困難；針對強降雨伴隨雷擊，也採取包括加裝避雷器等措施，降低受雷害影響程度。

台電進一步說明，台電已事先確保各項搶修人力、材料、車輛及抽水機、鏈鋸等機具功能正常，並且加派搶修人力，謹慎應對鋒面豪雨。以上週末（5月14日至15日）為例，豪雨災情共造成全台累積約2萬1823戶停電。為此台電出動共1218搶修人次，並派出多輛工程車、昇空車與吊臂車支應，在確保工作安全下冒雨搶修，儘速為用戶來電。

台電強調，近日仍會有鋒面滯留造成降雨情形，持續風雨可能帶來零星停電災情，提醒民眾若發生停電事故，請多利用台電開設的「停電查詢及通報」系統，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

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