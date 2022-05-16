連日豪雨各地逾兩萬戶停電 台電出動1200人次搶修

因梅雨鋒面滯留影響，近日許多地區發生強降雨，特別在部分山區容易因豪雨及雷擊造成停電。台電除事前加強設備巡視與檢修，更於14日在總處成立緊急應變小組，動員全國各單位超過1200搶修人次，凡獲民眾通報停電，皆第一時間趕赴現場搶修。

台電統計，14、15兩日便有花蓮地區3998戶、雲林嘉義地區3527戶、新北樹林區2596戶、苗栗地區共3038戶、以及全台各縣市用戶因雨勢造成樹木倒壓電桿或導線引發停電。如15日中部山區發生豪大雨，南投縣仁愛鄉台8線中橫公路發生路樹倒塌，波及附近電線桿造成停電。台電於11時35分接獲通報後，於30分鐘內抵達現場，發現高壓線及電桿斷落，隨即隔離事故區間，縮小停電範圍，並配合公路局排除路樹及落石後，逐步進行搶修，於14時11分全數復電。

台電說明，為因應豪雨及雷擊可能造成停電，台電已於事前採取相關措施維持供電穩定，例如針對低窪地區變電所加裝防水閘，避免因淹水造成停電或搶修困難；針對強降雨伴隨雷擊，也採取包括加裝避雷器等措施，降低受雷害影響程度。

台電進一步說明，台電已事先確保各項搶修人力、材料、車輛及抽水機、鏈鋸等機具功能正常，並且加派搶修人力，謹慎應對鋒面豪雨。以上週末（5月14日至15日）為例，豪雨災情共造成全台累積約2萬1823戶停電。為此台電出動共1218搶修人次，並派出多輛工程車、昇空車與吊臂車支應，在確保工作安全下冒雨搶修，儘速為用戶來電。

台電強調，近日仍會有鋒面滯留造成降雨情形，持續風雨可能帶來零星停電災情，提醒民眾若發生停電事故，請多利用台電開設的「停電查詢及通報」系統，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。