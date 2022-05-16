快篩工廠趕工可免七休一 須加發工資且七日內補休

防疫聲聲急，快篩試劑、清冠一號製造廠趕工，勞動部今（16）日表示，可依《勞動基準法》第40條規定，因天災事變或突發事件，停止勞工休假，亦即可免七休一，並鬆綁加班限制。惟停止休假之工資須加倍發給，並且應於七天補休。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛提醒，企業適用天災、事變或突發事件條款後，必須完成法定程序，若是放寬加班工時上限，公司有工會必須通知工會，否則必須向地方政府備查；如果是要鬆綁一例一休規定，則須在事後報請當地主管機關核備。

黃維琛表示，疫情屬於事變，民眾對藥、快篩的需求暴增，配合政府防疫，生產藥物及快篩等企業，像是製造清冠一號的中藥廠等，都可適用勞基法中的天災、事變或突發事件的特殊加班規定，放寬加班工時上限、一例一休限制。

目前勞基法明訂每月加班工時上限為46小時，黃維琛並表示，若適用勞基法第40條天災事變條款，其加班時數將不計入46小時上限，惟要注意，勞工這次加班結束後下次出勤必須間隔12小時。

勞動部表示，若適用《勞動基準法》第40條天災事變條款，勞工可停止休假，包括一例一休、特休假及國定假日。黃維琛提醒，依此條款要求勞工停止休假，工資則必須加倍發給勞工，原本暫停的休假也必須在事後七天內補假給勞工。

在實務上，若適用天災事變條款，可免七休一，最長可連續工作12天，以符合七天內補休規定。雇主不僅要付雙倍工資，事後還要給補休。