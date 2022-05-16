疫情大爆發內需急凍 財經學者：央行不宜再升息

國內本土疫情大爆發，內需消費市場急凍。中央大學經濟學系教授吳大任今（16）日表示，搶救內需市場的當務之急，就是央行不要再升息了，政府也應趕緊儲備子彈，於第3季啟動紓困振興措施，幫助企業和個人度過難關。

財經學者們私下憂心表示，全球經濟在美國升息、俄烏戰事、大陸封控等衝擊下，已充滿下行風險，再加上來勢洶洶的本土疫情，國內、外諸多不利因素對於經濟表現的疑慮已開始浮現，恐怕擔憂的不只是「保4」，今年的經濟成長率甚至還可能陷入「保3」防衛戰。

根據主計總處2月底發布的最新預測，2022年經濟成長率雖較2021年趨緩，但民間消費成長率將擺脫2021年的停滯，新的一年民間消費實質成長率達5.10%，創23年新高，可望超過10兆元。對於今年經濟成長動能，原先相當看好民間消費力道。

只是疫情海嘯來襲，引爆內需雪崩，餐飲住宿業者更是被殺得措手不及，又加上現在通膨壓力大，吳大任認為，「央行不宜再升息」，如果央行也跟進美國升息，勢必會再加重家庭經濟負擔，一旦家庭支出增多，排擠到其它消費，大家就更不會出門，而內需消費市場也已提前至第2季開始下滑了。

此外，美股近來重挫，台股也受牽連，吳大任表示，一旦股市表現不佳，國人的其它所得也會跟著下降，自然也會衝擊家庭經濟情況。

吳大任指出，中國大陸和日本都並未跟進美國升息，他建議在疫情嚴峻的這個時候，對於通膨稍微再忍受一下，不見得非要用升息來壓抑物價，也不用過於擔心沒有跟進美國升息，會可能導致新台幣貶值，因為台灣的外匯存底夠高。

吳大任表示，隨著大陸疫情趨緩，供應鏈瓶頸將逐漸恢復下，預期下半年的全球高通膨有機會獲得改善，雖然受到俄烏戰事影響，糧食價格依舊可能會持續飆漲，但國際原油價格雖續居高檔，但漲勢可望收斂。因此，吳大任建議央行，不要再升息了，以免徹底打趴內需市場的消費力道。

吳大任指出，過去供給面問題不嚴重時，以貨幣政策來抑制通膨的效果大，但現在受到大陸封控和俄烏戰事影響，供應鏈問題再度升溫，在供給下降、價格上升的情形下，即使升息了物價也壓不下來。也就是說，當供給面出問題，又去調降需求面，使得整體交易量下滑，引發停滯性通膨的機會就會大增。

同時，吳大任也示警，這波本土疫情恐將延燒成無薪假，政府也應及早因應。