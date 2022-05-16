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浩鼎將於ASCO年會 以海報展示三新藥臨床研究結果

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）今（16）日宣布，作為癌症創新治療的領航者， 將於下個月3至7日在芝加哥舉行的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上，以海報發布針對不同腫瘤類型的Globo H、和AKR1C3抗原所研發新藥臨床研究新進展。

在這場年會上，台灣浩鼎將發表首創抗Globo H癌症疫苗Adagloxad Simolenin（OBI-822）ヽ抗體小分子藥物複合體（ADC）OBI-999，以及AKR1C3為靶向的首創前驅性化療新藥OBI-3424研究，這三項新藥將由各計畫主持人親自在場介紹。

台灣浩鼎研發長賴明添指出，在ASCO發布的三篇海報論文，重點在介紹浩鼎Adagloxad Simolenin、OBI-999 和OBI-3424臨床試驗新進展，相信這些試驗中藥物將為癌細胞有 Globo H 或AKR1C3表達的癌症患者帶來潛在的治療利益。浩鼎也將於ASCO會場推出展示攤位，由研究計畫主持人和來自各地的與會專業人員面對面交流與討論浩鼎研發的癌症創新療法。

浩鼎 癌症

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