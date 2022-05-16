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搶救工具機業 經濟部為全國學校添購1,707台國產工具機

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊下，工具機產業在營運及出口受到極大挑戰。行政院拍板由經濟部投入約21.44億元，計協助全國125所學校完成採購1,707台國產工具機及1,349套零配件，除了維持工具機產業動能，也協助學校引入高階機種及導入智慧化軟體應用。

行政院為振興工具機產業以及培育專業技術人才並縮短學用落差，經濟部與教育部合作，透過協助大專院校與技職高中設備汰舊換新，採購國產優質工具機設備，以達振興產業及培育人才的雙重效益。

行政院拍板由經濟部投入約21.44億元，計協助全國125所學校完成採購1,707台國產工具機及1,349套零配件。這一波工具機設備採購，除了添購學校教學所需基礎設備外，更購置高階設備以提升先進研發能量，並連結產業需求達到充裕產業人才之效益。

以勤益科大為例，此次購買21台各廠牌工具機，建置模擬企業生產線的教學環境，透過產學合作讓學生在參與產品設計製造過程中，能與業界對接並累積產業實務經驗。正修科大購買20台各廠牌工具機，結合學校原有的數位化加工模擬軟體，讓學生可學習航太工件之多曲面加工製程，培育航太領域加工人才。

中央大學同樣鎖定航太人才的培育，透過此次購買42台各廠牌工具機，與工具機業者展開產學合作，共同開設航太加工程式編碼課程，並讓學生參與開發放電加工智慧產線，培育航太加工產線所需的程式編寫人才。

機械業一直是台灣實力非常堅強的兆元產業，智慧機械更是「5+2產業創新」重點項目之一。過去五年，政府積極推動智慧機械產業創新推動方案，協助業者從機聯網開始建置數位化基礎，進而導入AI應用與雲端服務等新興科技，進一步提升數位化能力，同時也輔導設備業者由硬體製造轉型為軟硬整合之系統整合業者，實現數位轉型。

此外，政府也推動產學合作計畫，協助業者孕育智慧製造人才，此次透過學校添購高階設備，讓產學雙方可以共同開設智慧製造加值應用的相關課程，一步步培育產業所需的高階製造人才。

全球經濟現正面臨供應鏈重整及重新布局，為協助產業因應此重大變革，經濟部將持續輔導產業強化智慧製造能力，讓業者能在穩定中追求成長，在變局中把握先機，打造台灣成為「亞洲高階製造中心」，建立台灣在全球供應鏈的核心地位。

工具機 航太

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