美時公布第1季財報 EPS 1.72元寫歷史次高

美時（1795）今日公布第1季財報，單季合併營收31.61億元，季增12.8%，稅後淨利4.46億元，較去年同期小幅衰退0.6%，但是季增七成以上，每股稅後純益（EPS）1.72元，季增也有77.5%，成為自公司成立以來第二高的單季獲利。若以去年同期相同的股本計算，本季EPS將達1.83元，與去年第1季的1.85元相當。

美時表示，本季營收表現亮眼，主要受惠於亞太區域主要市場，包含韓國、台灣和泰國等，旗下品牌業務持續成長發酵，以及癌症用藥產品組合持續強化，使得亞太區域營收較上季增加約1.4%，達到新台幣17.04億元。

此外，美時第1季營業利益也較前一季成長近58.7%，達6.24億元，營業利益率19.7%，相較2021年平均的18.1%，本季度的營業利潤率隨著營運槓桿不斷提高而提升了 1.6 個百分點。

美時本季已簽訂了八個產品授權協議，包括獲得了Ryaltris在多個主要東南亞市場的獨家經銷權，此產品也將成為美時旗下第一個呼吸道用藥的品牌產品，以強化公司在東南亞區域的品牌知名度與市場競爭力。

美時也向禮來（Eli Lilly）藥廠收購了台灣治療勃起功能障礙品項中收入第2大品牌Cialis®，並已在3月下旬上市。該品牌在台灣市場極高的品牌忠誠度，將有助於美時進一步擴大其藥局通路覆蓋範圍並加速其現有OTC產品組合的成長。

美時另一個重要里程碑，即是Aztiq及Innobic收購美時主要股東AEMH 100%股權，其收購交易已正式完成交割。隨著此一交易的完成，Aztiq和Innobic正式成為美時主要股東，而如此堅強的策略結盟不僅將有助於美時在東南亞各國的業務拓展，也將創造一個擁有豐富財務資源和商業支持的跨國整合平台，支持美時現行的策略，加速成長動能。

美時於今年2月在歐洲14個國家成功「首波上市」血癌用藥Lenalidomide，使整體外銷癌症用藥業務年增長逾90%。Lenalidomide的潛在市場，包括美國此最大單一市場和幾個主要的歐洲國家，已涵蓋全球94個國家，Lenalidomide並已成功在39個國家上市。

美時持續透過內部研發、引進授權和品牌收購來發展其產品線。總共提交了28份藥證申請，並獲得了21項藥證核准，包括韓國和台灣的生物仿製藥Bevacizumab，以及在菲律賓的兩項癌症用藥Gefitinib和Lenalidomide，以進一步增強其產品組合的整體競爭力。