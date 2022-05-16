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中小企業別再慌！環保署本周公布簡易碳盤查指引

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

中小企業不用再慌了！環保署今（16）日表示，提供給中小企業的簡易版碳盤查指引，環保署預計本周將會公布，告訴中小企業如何盤查，以及是否需要驗證，未來也會召開說明會。

國際減碳趨勢下，中小企業產生「碳焦慮」，坊間也出現不少碳盤查相關課程，收費頗高，都成為企業成本。環保署本周公布碳盤查指引，希望讓企業第一次碳盤查就上手。

環保署環管處長蔡玲儀今日表示，中小企業對於碳盤查，過去最主要有兩意見，第一，不會計算排碳，第二是不知道算出來後是否要查驗，環保署本周公布的盤查指引，就是要協助中小企業解決問題，讓中小企業不用再慌。

蔡玲儀表示，現行溫管法就有規定，針對大型排放源如何計算碳排放，原本就有指引，287家大型排放源也都已按照舊版指引來做，不過全球減碳趨勢之後，供應鏈要求或企業自己意識到，想了解減碳是怎麼一回事，不少中小企業產生盤查需求，希望了解整個工廠、供應鏈產生多少碳排放。

環保署本周將推出指引，告訴中小企業如何盤查，指引當中也會告訴企業，什麼情況下需要給查驗機構去看，企業只要按照指引步驟，將可簡單了解排碳狀況；若看書面有看沒有懂，接下來環保署也會舉辦多場說明會，讓企業了解。

環保 減碳

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