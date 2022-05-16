疫情衝擊！無薪假破1.5萬人 多家住宿餐飲業回鍋

國內本土疫情急速升溫，恐將延燒成無薪假。勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,369家、15,013人實施無薪假；一周之內增加83家、624人，其中有多家小型住宿餐飲業去年三級警戒實施過無薪假，後來解除、現又回鍋實施無薪假，這也反映疫情衝擊。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這期有5、6家小型住宿餐飲業是在去年三級警戒實施無薪假，後來解除，而今又共通報約60多人實施無薪假，實施期間多為一個月至兩個月。

黃維琛表示，這顯示疫情已影響住宿餐飲業的營運，因而實施減班休息，這期住宿餐飲業家數及人數也創下今年實施以來的新高，178家、1,396人。

隨著國內確診人數不斷創高，國內無薪假情勢是否再起？黃維琛表示，今年疫情況與去年有些有不同，指揮中心調控強度也不同，今年民眾也沒有去年恐慌，未來會如何發展有待進一步觀察。

除了住宿餐飲業外，黃維琛表示，包括製造業、運輸倉儲業及批發零售業目前實施無薪假情況仍持平，未見上升，後續會持續觀察。