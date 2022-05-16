確診人數激增挫餐飲 經濟部推行銷補助最高10萬元

因疫情影響民眾減少外食，連帶影響餐飲業生意。經濟部爲增加民眾餐飲消費誘因，減緩餐飲業者疫情影響衝擊，自月16日起辦理「經濟部辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」，餐飲業者提出優惠消費的行銷方案，經濟部將提供餐飲業者每家最高10萬元的行銷補助。

經濟部表示，由於新冠肺炎確診人數增加，民眾到店用餐意願降低，造成餐飲業營收大幅下降，經濟部除辦理盒餐徵選活動，協助餐飲業者研發外帶盒餐，拓展外帶市場商機外，特再規劃辦理「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」，餐飲業者只要提出優惠促銷方案，包含優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等，經濟部就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助，以吸引民眾用餐消費，讓消費者享優惠、餐飲業增營收。

本項補助受理申請期間爲5月16日至6月15日。凡有實體店面且有稅籍登記之餐飲業者皆可提出申請。開立統一發票之業者每家可獲得最高10萬元補助。免開統一發票者可獲得2萬元補助。

經濟部為讓業者瞭解申請細節，經濟部將於5月20日起於北、中、南辦理說明會，業者也可透過申請網站懶人包引導，只要上網依步驟執行，即可快速完成申請，補貼申請網址https://moeadsc.tw/，或可撥打服務專線02-2698-5809或02-2698-5810及諮詢信箱moeadsc@cpc.org.tw將有專人提供協助。