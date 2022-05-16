快訊

台灣疫情延燒 醫：這四項政策應立即修正

愈來愈多人確診，感覺周遭空氣都有「毒」？7件事大減住家、辦公室病毒量

確診人數激增挫餐飲 經濟部推行銷補助最高10萬元

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
因疫情影響民眾減少外食，連帶影響餐飲業生意。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
因疫情影響民眾減少外食，連帶影響餐飲業生意。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

因疫情影響民眾減少外食，連帶影響餐飲業生意。經濟部爲增加民眾餐飲消費誘因，減緩餐飲業者疫情影響衝擊，自月16日起辦理「經濟部辦理受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」，餐飲業者提出優惠消費的行銷方案，經濟部將提供餐飲業者每家最高10萬元的行銷補助。

經濟部表示，由於新冠肺炎確診人數增加，民眾到店用餐意願降低，造成餐飲業營收大幅下降，經濟部除辦理盒餐徵選活動，協助餐飲業者研發外帶盒餐，拓展外帶市場商機外，特再規劃辦理「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助」，餐飲業者只要提出優惠促銷方案，包含優惠折抵（消費折抵）、行銷推廣（廣告投放）等，經濟部就會依業者行銷方案所需經費提供50%補助，以吸引民眾用餐消費，讓消費者享優惠、餐飲業增營收。

本項補助受理申請期間爲5月16日至6月15日。凡有實體店面且有稅籍登記之餐飲業者皆可提出申請。開立統一發票之業者每家可獲得最高10萬元補助。免開統一發票者可獲得2萬元補助。

經濟部為讓業者瞭解申請細節，經濟部將於5月20日起於北、中、南辦理說明會，業者也可透過申請網站懶人包引導，只要上網依步驟執行，即可快速完成申請，補貼申請網址https://moeadsc.tw/，或可撥打服務專線02-2698-5809或02-2698-5810及諮詢信箱moeadsc@cpc.org.tw將有專人提供協助。

餐飲業 經濟部 肺炎

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

嘉縣推漁電共生能源 業者怨流程冗長讓行政院回應了

不搶了！ 八大通路非實名快篩開賣4天 單日賣7成

鼓勵餐飲業者開發台灣米餐盒 經濟部舉辦徵選活動

相關新聞

確診人數激增挫餐飲 經濟部推行銷補助最高10萬元

因疫情影響民眾減少外食，連帶影響餐飲業生意。經濟部爲增加民眾餐飲消費誘因，減緩餐飲業者疫情影響衝擊，自月16日起辦理「經...

疫情致無薪假增 住宿餐飲業人數家數創高峰

國內疫情延燒，根據無薪假最新統計，這期實施總人數新增624人，其中住宿餐飲業有去年3級警戒後回鍋實施的店家，這期實施家數...

蔡總統：海外信保基金紓困 政府做台商後盾

總統蔡英文今天說，截至今年4月底，海外信用保證基金在亞洲地區已經完成300件紓困案，協助台商取得9900多萬美元的融資貸...

美股領跌潮／美股上周大跳水後反彈 多頭氣勢消失下只是逃命潮？

美股上周連日重挫，在公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%後，情況比市場預期還糟，投資人期待的大幅反彈落空，上周美股連續多日殺氣騰騰，愈來愈多人擔心美股跳水有沒有盡頭？儘管隨著盤勢跌深，上周五美股終於反彈，但市場全面看多氣勢早就消失殆盡，更多人反問會不會只是「逃命波」？

本周台股／上檔短壓萬六關卡考驗能否跌深反彈 520行情恐黑

台股上周受美股衝擊，加權指數失守萬六大關，加權指數一周跌幅3.51%，全周下跌575點，指數一度來到1萬5656點，創下一年來新低，周線連三黑。本周雖適逢520，但國內本土疫情大爆發，內需為主的520行情已然變調，儘管本周有機會繼續跌深反彈，但上檔短壓在萬六關卡，後續可觀察跌深反彈續航力道、上海封控解除程度，以及通膨與利率政策消息變化。

白話財經／上海封控卡物流 為何喊價4倍還搶不到司機

3月28日，上海為有效控制疫情，開啟了前所未有的封控管制，原本各方都以為，這波的封控頂多10來天、20天就可結束，卻沒想到，到至今為止，已將近50個日子，似乎還是沒有等到實質解封的跡象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。