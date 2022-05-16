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台股震盪 財長蘇建榮：國安基金關注四大國際政經情勢

經濟日報 / 記者翁至威/ 台北即時報導
圖為財政部長蘇建榮。記者陳正興／攝影
圖為財政部長蘇建榮。記者陳正興／攝影

近來台股震盪，財政部長蘇建榮今（16）日表示，台股基本面穩健，國安基金持續關注歐美升息、通膨、中國大陸封控、俄烏戰爭影響等四大國際政經情勢發展。

蘇建榮今日出席財政委員會、衛環委員會聯席審查《菸酒稅法》修正草案，會前受訪時表示，最近這個月以來，因為美國升息等因素，台股一直上下震盪，美股也是因為升息、通膨等不確定因素，美股也是上上下下。

蘇建榮表示，台股金基本面相當穩健，只是面對國際金融因素，以及中國大陸生產基地封城，導致供應鏈受到很大影響，以及俄烏戰爭對於國際能源價格、大宗物資價格影響，後續值得觀察。

另外一點，蘇建榮表示，歐盟中央銀行也準備升息，預計7月就會開始，都是後續國安基金幕僚單位一直關注的課題，將持續關注國際政經情勢發展，特別是美國股市、歐盟升息、供應鏈影響。

美國升息 台股

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