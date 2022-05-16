台股震盪 財長蘇建榮：國安基金關注四大國際政經情勢

美股上周連日重挫，在公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%後，情況比市場預期還糟，投資人期待的大幅反彈落空，上周美股連續多日殺氣騰騰，愈來愈多人擔心美股跳水有沒有盡頭？儘管隨著盤勢跌深，上周五美股終於反彈，但市場全面看多氣勢早就消失殆盡，更多人反問會不會只是「逃命波」？

2022-05-16 10:00