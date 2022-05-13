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和潤揮軍綠能 成立和潤電能攻兆商機 

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團由和潤領軍劍指綠能市場，成立和潤電能攻兆商機 。黃淑惠攝 和潤電能董事長劉源森(中)、總經理林彥良(左)及董事吳家炎（右）
和泰集團由和潤領軍劍指綠能市場，成立和潤電能攻兆商機 。黃淑惠攝 和潤電能董事長劉源森(中)、總經理林彥良(左)及董事吳家炎（右）

和泰集團由和潤（6592）領軍 劍指綠能市場，今(13)日正式宣告進軍綠電市場，搶攻未來兆元商機的綠能市場，和潤企業與和泰汽車、和裕投資共同合資10億元，成立「和潤電能股份有限公司」，未來有兩大主軸，一個基調方針、二個策略執行 擘劃和潤電能藍圖。

在政府2050淨零碳排政策助攻下，台灣汽車分期龍頭和潤企業看準能源轉型商機，於今(13)日正式宣告進軍綠電市場，搶攻未來兆元商機的綠能市場。和潤企業與和泰汽車、和裕投資共同合資10億元，成立「和潤電能股份有限公司」，並推選董事長為劉源森先生、總經理為林彥良先生。

和潤企業近年跨足綠能產業，今日舉行和潤電能開業典禮，宣布自即日起正式擴大營運，經營業務多元包括太陽能光電等再生能源、充電樁及儲能設備開發、建置、維運及融資等服務項目。

董事長劉源森表示，和潤電能基調方針為從「綠色融資業務」擴大至「綠色實業投資」，進一步打造綠能價值鏈，為和潤企業開創另一個獲利引擎。

策略執行以「綠能事業、充電樁事業」為二大業務方向，在「綠能」部分，台灣推動能源轉型政策，2025年訂定再生能源發電占總發電量20%，與現在占比約7%相較，再生能源市場具有很大成長空間，和潤將透過自建、投資各類型光電及再生能源案場，第一年挑戰建置容量目標100MW，同時在電網穩定度有待改善情形下，積極評估參與日前輔助服務市場-調頻備轉服務(AFC)，以及投資儲能等相關設備。

 在「充電樁」部分，2030年電動車市售比將來到30%，約12萬台電動車，充電樁需求大增，和潤將運用和泰汽車在台車業龍頭的利基點，協助TOYOTA、LEXUS經銷商與車主裝設充電樁，並與和雲行動服務之停車場資源合作，加速充電樁覆蓋率，滿足車主充電需求。

劉源森進一步表示，有鑑於綠能市場的專業性、集團經營綜效考量，故成立和潤電能子公司專責集團內、外綠能業務，積極搶攻綠電、綠能商機，而綠電、綠能也將成為和潤企業穩定的收益來源，為未來營運成長增添助力。

和潤企業從綠能融資跨入到綠能投資，整合上下游供應鏈，在開創新事業的同時，也為這塊土地淨零碳排作出努力、貢獻。

董事長劉源森表示，一個基調方針、二個策略執行擘劃和潤電能藍圖。黃淑惠攝
董事長劉源森表示，一個基調方針、二個策略執行擘劃和潤電能藍圖。黃淑惠攝

綠能 和潤企業

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