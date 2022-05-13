快訊

具俊曄悄悄離開台灣！深夜發文暫別新婚愛妻大S

北韓Omicron疫情爆發！單日1.8萬人疑確診、6人死亡

無人應答的SOS：日本「知床觀光船事故」人禍解謎

春雨第1季EPS 0.57元 營收及EPS創10年來同期新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

春雨（2012）董事會通過第1季合併併營收30.56億元，較去年同期增加31.88 %，稅後淨利1.84億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.52億元，較去年同期增加23.06 ％，每股稅後純益(EPS) 0.57元，比去年同期增加21.28 ％。合併營收及EPS均為2013年採用IFRS以來，近十年同期歷史新高。

春雨表示，通膨壓力持續上升，鋼鐵原料鐵礦砂及煤炭價格雙漲，加上歐盟對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，客戶回補存貨強勁，為台灣扣件業帶來轉單效應，也帶動扣件原料線材需求大增，使得台灣的扣件及線材出貨量價齊揚，加上印尼疫情持續降溫，基建陸續展開，使得第1季營收及稅後淨利分別較去年同期成長31.88%及23.06%。

碳中和已為世界各大鋼廠趨勢，透過緊縮鋼鐵產能或購買碳權，都將使大陸的鋼品價格上漲。美國已推出交通基礎建設，大陸也全面加強基礎設施建設，擴大內需，推動高質量發展，均能推升全球鋼鐵長期需求。加上俄烏戰爭，造成歐洲地區鋼鐵供給短缺，歐洲線材價格正處在歷史高點。因此，鋼鐵後市仍可獲支撐。

春雨近一步表示，第1季營收及稅後淨利成長，除因歐盟對大陸課徵反傾銷稅，及俄烏戰爭造成歐洲鋼鐵供給短缺等外在因素，更因公司提升營運績效，充分掌握原料來源，成本控制得宜。目前部分訂單能見度達第4季，公司對下半年營運展望抱持審慎樂觀。

鋼鐵 營收

延伸閱讀

原相首季EPS 0.9元 近三年低點

振樺電首季EPS 3.02元 創最旺Q1

裕隆內外皆美 EPS 2.12元

首季EPS僅0.66元 興富發公告：高雄悅誠廣場8月底終止營運

相關新聞

楊金龍：今年GDP恐難保4 全年CPI漲逾2%

俄烏戰爭、疫情加上美國升息等因素，持續衝擊全球經濟，中央銀行總裁楊金龍昨坦言，我國今年經濟成長率「保四」恐有疑慮，且物價...

全球財經／上海封城不只讓製造業被印度追擊 金融中心地位也鬆動

在錢鍾書的名著「圍城」中，城內的人想衝逃出去，城外的人想衝進來。用如今的上海來看，只對了一半：沒有多少人想進去，倒是很多人想逃出來。 從3月中至現在，上海封城已近2個月，除了嚴重影響居民生活外，對全球產業供應鏈和中國經濟的影響尤其巨大。而且不只上海，從北京到鄭州、昆山再到深圳，幾個重點製造中心也都處於高度疫情管制陰影下。

學者看今年…「保4」不樂觀

經濟逆風狂掃全球，不僅央行總裁楊金龍昨（12）日首度鬆口表示，今年我國GDP「保4」恐有疑慮，財經學者也多表示不樂觀。政...

楊金龍：經濟成長面臨保4

中央銀行總裁楊金龍昨（12）日赴立法院進行專題報告表示，物價持續上漲是事實，經濟成長是不是會停滯，可觀察今年前四月，出口...

12產險公司全數同意 接受數位健康證明理賠

防疫保單理賠爭議持續延燒，近日金管會要求產險公司以「數位健康證明」替代「診斷書」，經過多日討論，產險公司原先多半持反對立...

新冠降級理賠縮水、陪同隔離不賠？金管會解惑六議題

防疫保單爭議不斷，金管會保險局今（12）日針對7月新冠肺炎降級理賠金縮水、理賠申請繁複、陪同隔離等理賠等六大議題，一次說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。