春雨第1季EPS 0.57元 營收及EPS創10年來同期新高

春雨（2012）董事會通過第1季合併併營收30.56億元，較去年同期增加31.88 %，稅後淨利1.84億元，其中歸屬母公司業主淨利為1.52億元，較去年同期增加23.06 ％，每股稅後純益(EPS) 0.57元，比去年同期增加21.28 ％。合併營收及EPS均為2013年採用IFRS以來，近十年同期歷史新高。

春雨表示，通膨壓力持續上升，鋼鐵原料鐵礦砂及煤炭價格雙漲，加上歐盟對中國大陸進口扣件產品進行反傾銷調查，客戶回補存貨強勁，為台灣扣件業帶來轉單效應，也帶動扣件原料線材需求大增，使得台灣的扣件及線材出貨量價齊揚，加上印尼疫情持續降溫，基建陸續展開，使得第1季營收及稅後淨利分別較去年同期成長31.88%及23.06%。

碳中和已為世界各大鋼廠趨勢，透過緊縮鋼鐵產能或購買碳權，都將使大陸的鋼品價格上漲。美國已推出交通基礎建設，大陸也全面加強基礎設施建設，擴大內需，推動高質量發展，均能推升全球鋼鐵長期需求。加上俄烏戰爭，造成歐洲地區鋼鐵供給短缺，歐洲線材價格正處在歷史高點。因此，鋼鐵後市仍可獲支撐。

春雨近一步表示，第1季營收及稅後淨利成長，除因歐盟對大陸課徵反傾銷稅，及俄烏戰爭造成歐洲鋼鐵供給短缺等外在因素，更因公司提升營運績效，充分掌握原料來源，成本控制得宜。目前部分訂單能見度達第4季，公司對下半年營運展望抱持審慎樂觀。