「基礎建設」主題式業績發表會 5月24日起陸續登場

台灣證券交易所將於2022年5月24日、25日及26日舉辦「基礎建設」主題式業績發表會，共邀請八家上市公司參加，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業方式，展現產業競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

行政院自2017年起積極推動前瞻基礎建設計畫，包含綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設和人才培育促進就業建設等八項建設，透過計畫的推動可挹注公共建設量能、帶動民間投資、刺激國內需求、促進就業機會擴增、所得提升及提升消費動能。

證交所為協助投資人聚焦產業基本面，這次特別規劃以基礎建設為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與會公司包括大亞（1609）、士電（1503）、台灣高鐵（2633）、裕民（2606）、可寧衛（8422）、春雨（2012）、台航（2617）及東元（1504），與投資人分享近期公司財務業務情形。

台灣證券交易所為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳中英文簡報檔中詳實說明會議簡報的相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

這次主題式業績發表會詳細資訊，可至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息，為因應疫情，投資人須預先於活動頁面報名參加，每場次限制20人，並鼓勵投資人透過網路轉播收看。