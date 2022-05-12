慧榮苟嘉章： 出售原因取決對方出價、維持產業中立

美商邁凌科技（MaxLinear）決定收購慧榮，慧榮總經理苟嘉章今天首度公開對收購案提出說明。他說，過去20年從未想要賣掉公司，不過在今年農曆春節前後，收到對方邀約，且出價不錯，加上仍維持慧榮過去不賣給上下客戶的一貫原則，經與律師及財務顧問密切討論，才決定出售。

邁凌科技日前宣布以總價值約38億美元的現金與股票收購慧榮，相當於溢價逾48%，兩家公司加起來成為全球第8大IC設計公司。

苟嘉章今天是在出席陽明交大電機學院未來實驗室啟用儀式會後，接受媒體聯訪時做出上述明確的說明。

他強調，收購後是否維持平行獨立發展的子公司，兩家合併，這還需做細部討論，不過此收購，雙方都抱持相同的理念，就是希望1加1大於2，並朝更開發符合資料中心及車用的產品發展，擴大綜效。

苟嘉章表示，美國法律規定跟台灣不太一樣，美國企業董事會要替股東爭取最大價值，當董事會接獲收購要約，且溢價超過50%，經過審慎思考，並跟律師研究，董事會決定接受邁凌收購，結果正面。

苟嘉章說，過去20年，曾經有很多美國、韓國、台灣及中國大陸企業想要收購慧榮，其中還乏是NAND原廠，不過都被委婉拒絕，原因就是慧榮的快閃記憶體控IC同時與全球七大快閃記憶體供應商合作，如果被某一家買走，會對全球供應鏈造成極大衝擊。

苟嘉章表示，對於這次邁凌提出收購邀約，公司董事會成員也都感到震撼，兩家公司大小差不多，包括人數、矽智財（IP），產品線並無重疊，邁凌專精於射頻、WiFi 6、乙太網路等領域，不是在消費領域競爭。

對於這宗收購案，苟嘉章說，期待能看到綜效，希望1加1能大於2，兩家公司加起來成為全球第8大IC設計公司。

苟嘉章強調，慧榮團隊沒有一個人會離開，所有產品線方向也不變，將持續在NAND Flash領域，在電腦、汽車市場，希望在企業級產品能更上一層樓，增加研發能量，加速企業級資料中心產品應用。