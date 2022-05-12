商研院三巨頭 共同發布服務業ESG解決方案

因應國際永續趨勢與歐盟邊境碳稅調整制度即將上路，商研院今（12）日發布「人才培訓、國際認證、診斷輔導，與永續報告書」，商研院董事長許添財並宣布，商研院將提供「服務業ESG解決方案」。

商研院今日舉行「商研院服務業ESG解決方案記者會」，宣布服務業ESG解決方案的一條龍服務即日登場，服務計畫的執行分别在南北建立兩個平台，分進合擊，相互支援。

負責北部的商研院本院《服務業ESG》提供：四種專業人培課程、國際證照、診斷輔導、永續報告書，與專精課程研修；負責中南部的南院《ESG永續發展學苑》提供：永續規劃師培訓、碳盤查、第三方稽核報告、永續報告書等。許添財表示，商研院藉此協助廣大的服務業者能快速導入ESG流程與工作，以符合國內法令規定，並與時俱進的與國際接軌。

許添財指出，全球先進的國家或是企業已將ESG永續趨勢的課題排在企業領導與經營中最核心的主要重點策略當中。而國內企業經營也開始面對ESG評價的挑戰，出口廠商必須防範屆時被課取「碳關稅」的威脅，政府刻正籌劃要對企業課取「碳税」，對上市櫃公司更要求每年提出ESG《永續報告書》,銀行會對企業貸款與投資進行ESG績效的審核。尤有甚者，主要與國際鏈結的服務型公司，包含人力資源、行銷、通路、市場研究、顧問公司、品牌、售後服務、物流均需配合國際ESG要求。再就整體服務業而言，就業人口已達全國就業人口的六成，需要行為改變的生活轉型更是2050年淨零（Net-Zero)轉型的四大策略之一，關乎淨零碳排成功與否的重大因素。

許添財進一步強調，商研院責無旁貸的要在最短期間內對企業提供一次到位的完整服務內容，並快速推廣有關民眾淨零碳排概念與責任，順應不能抵抗的永續發展趨勢，協助轉化企業面臨ESG挑戰為機會。何況，ESG對企業可產生因應國際供應鏈與全球競爭、降低氣候變遷帶來營運風險、在金融市場中較易取得營運資金與創造利害關係人(Stakeholders)長期價值的好處。

然而不諱言，企業實施ESG策略也難免遭遇相關轉型的風險或增加營運成本，尤其是開始實施初期，恰好商研院擁有協助企業數位轉型的核心技術與商業模式服務能量與優勢，可配合企業實施ESG過程涉及Q(品質)、C(成本)、D(送貨)與S(服務)協助企業以數位轉型獲得降低邊際成本，增加附加價值的利益，讓ESG與數位轉型畢其功於一役，實現永續發展經營願景。

商研院院長王建彬表示，商研院正執行「商業司商業服務業節能低碳推動計畫」，除做政策研究外亦建構低碳發展環境。王建彬並指出，目前有意參與商研院輔導ESG，像是雄獅集團、杏一、柏文(健身工廠)、聯發國際(歇腳亭)等上市櫃公司與新竹物流、周氏蝦捲等知名企業，祥寶健康照護更是已執行永續報告書撰寫服務。

商研院副院長張皇珍則表示，南部院區《ESG永續發展學苑》主要的服務對象為中南部的企業，解決中南部在地企業的ESG及淨零碳排的即時需求，合作夥伴除了國內知名的產學研，還包括全球知名的德國IBP，可以提供企業一條龍的服務。

張皇珍並強調，為加速服務業快速導入ESG趨勢，《ESG永續發展學苑》首創提供《ESG三大服務雲平台》：一、ESG&CSR 雲平台、二、溫室氣體盤查平台、三、企業自評檢測與分析平台等創新的服務模式，ESG&CSR 雲平台可明確任務分工、資料蒐集與管理、線上問卷自動化分析模組等可節省至少50%人力及資源的；溫室氣體盤查平台則有助於企業盤查知識建立、排放量計算、產出報告文件等功能，可幫助節省80%的費用；以及企業自評檢測與分析平台，提供加值服務盤點公司推動情形、自動導出策略缺口分析，並可擬定推動CSR/ESG策略等成效。