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今年GDP「保4」？財經學者：機會很小、希望不大

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟逆風狂掃全球，不僅央行總裁楊金龍今（12）日首度鬆口表示，今年我國GDP「保4」恐有疑慮，財經學者也多表示不樂觀。政大金融系教授殷乃平直言，保4機會很小，中研院研究員周雨田也說，保4希望不大。

殷乃平指出，目前全球主要大國都已出現經濟下行危機，美國進入升息循環，通膨率卻還是高達8.3%，許多國家央行也都繃緊神經，甚至好幾個國家升息已經超過1%，但採取強烈手段抑制通膨的結果，便會讓經濟成長受到影響，甚至部分國家已出現停滯性通膨，以出口為導向的台灣也將受到拖累，「今年台灣經濟成長壓力很大」。

殷乃平並憂心表示，台灣高科技榮景預估還有2~3年，但當各國開始重視晶片在地生產後，對台灣的需求就會漸漸減少，市場也不可能再那麼好。不過，現在較令人擔憂的是，近期台幣貶值沒有日、韓來得低，將使得傳統出口訂單受到相當大的衝擊，若這部分沒有辦法即時解決的話，預估約5~6個月後，隱憂和危機就會浮現，台灣經濟也就沒有那麼好了。

此外，殷乃平還提到，倘若國內消費者物價指數（CPI）年增率依舊居高不下，若物價壓不下去，央行動作也必須加大力道，但隨之而來的就可能是經濟成長減緩。整體來說，「GDP保4的條件都已經變調了」。

周雨田則指出，俄烏戰爭加劇全球高通膨、大陸封控造成經濟放緩，以及美國繼續大幅升息，這些都是對景氣發展不利的國際因素，又加上原本看好今年GDP成長可靠內需消費支撐，但現在本土疫情大爆發，內需市場又再度被打趴，GDP當然蒙上陰影。

周雨田表示，雖然前4月我國的出口和外銷訂單表現都還算不錯，但接下來我國主要出口的二大國家，美國和大陸的經濟狀況都不是很好的情況下，對我國出口勢必也會造成衝擊，很多台商在大陸的工廠，目前都已受到衝擊。

至於美國，由於就業市場表現不錯，經濟還不會一下子太差，但若美國聯準會（Fed）繼續升息，勢必就會影響他們的投資和消費，周雨田預期，第3季開始，美國景氣就有可能轉弱，屆時對我國的出口就會產生不利。

周雨田強調，一旦主要出口降低，貿易順差減少，GDP成長就會往下掉。

美國聯準會 GDP

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