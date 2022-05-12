台灣之星大斷訊還低價拉用戶 若合併延後恐生合約糾紛

台灣之星10日爆發北台灣大斷訊事件，今日引發立法院交通委員會立委關注。立委許智傑指出，台灣之星近期還在以4G終身吃到飽299元拉客戶，並預告9月底要與台灣大（3045）合併。他指出，對台灣之星來說戶數多，將來合併計算基準有利，但現在用戶是以認定將來要使用台灣大服務為預期、簽訂台灣之星契約，國家通訊傳播委員會（NCC）還未許可合併，如果9月底沒有完成合併或還要延後，消費者要求解約，不但涉及廣告不實，未來還有契約糾紛。

NCC主委陳耀祥表示，9月底並非NCC同意的時間，他也認同如果屆時合併尚未完成，可能消費者終止合約時會衍生糾紛，NCC要出面處理。許智傑要求NCC必須提醒並要求台灣之星不得再以9月底會完成合併為宣傳拉客戶，避免將來產生合約糾紛。

而台灣之星大斷訊原因，除了台電當時停電外，也因為台灣之星機房UPS系統只撐了兩小時，又以低壓方式供電，自備發電機未能正常運作；台電也建議應比照其他電信業者，提高緊急發電機容量，並申請第二路備用電源等措施，立委今天也質疑台灣之星未能依規定以備用電源撐足八小時。陳耀祥表示，台灣之星的數位韌性不夠，將要求業者加強備援能力。台灣之星斷線2-4小時內依規定補償5%月租費，並在下個月帳單回沖，不過台灣之星目前提報受影響用戶約3萬多戶，NCC還要再查核實際數字。

立委李昆澤則指出，台灣之星現在以優惠方案 599元5G吃到飽、299元 4G吃到飽的明顯低價招徠客戶，但今年第1季的電信申訴案中，台灣之星241件第二名、亞太電信183件第四名，兩家業者分別要與台灣大、遠傳合併，兩大業者在各自多出200萬用戶後，是否有足夠建設量能負擔新的客戶與服務，NCC應當密切注意。