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楊金龍：房貸族注意財務管理 今年經濟成長恐失守「4」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

美國聯準會鷹派升息，牽動台灣貨幣政策走向；對於央行6月是否跟進聯準會升息，中央銀行總裁楊金龍今（12）日在立法院表態，「央行貨幣政策的立場仍朝緊縮方向走」，提醒貸款族要注意財務槓桿問題，在財務管理上必須要更為謹慎。

林德福詢問，央行若「升息抗通膨」，對房貸族的衝擊會越來越大，楊金龍坦言，升息的影響為普遍性，以購屋而言，不論是首購族、第二戶或第三戶都會受到影響，貸款族要留意財務槓桿問題，財務管理必須要謹慎。

主計總處日前公布，3月消費者物價指數（CPI）年增率為3.27%，有學者預期，台灣下半年出口跟內需可能雙降、停滯性通膨可能性高，對此，楊金龍表示，物價持續上漲是事實，但今年經濟成長是不是會停滯，觀察今年前四月，台灣出口、投資、消費表現都那麼好，第1季經濟成長率3.06%還高於預期，但下半年經濟成長可能會受到影響，不排除今年經濟成長率將面臨4%保衛戰。

立委賴士葆詢問，今年全年經濟成長率是否下修、難保「4」，楊金龍回應，有些經濟預測機構確實下調台灣今年經濟成長率至3.6~3.8%。

賴士葆追問，台灣經濟成長有可能下修到此一水準嗎？楊金龍回應，今年下半年台灣經濟成長，確實可能受到全球經濟的影響，因此確實「有可能」，央行正在蒐集資料，6月16日理監事會議上會公布今年最新的經濟成長預估值。

對於今年通膨展望，楊金龍預估，今年第1季、第2季都會很高，第2季會更高，到第3季、第4季會下降，但全年還是會超過2%，但下半年全球經濟可能走緩，預估台灣明年通膨率將下修至1.7%。

楊金龍 通膨 經濟成長率

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