潔淨能源指數觸低點 法人：宜逢低承接

儘管4月以來潔淨能源指數表現未能延續2022第1季大漲格局，呈現漲多拉回走勢，但富蘭克林華美投信認為，這波修正已達近一年低點，加上太陽能財報公布顯示淡季不淡的行情仍存在，法人說，投資人可適度逢低加碼，趁早進場布局全球潔淨能源。

富蘭克林華美投信指數商品投資部主管李舒禾表示，儘管4月以來，潔淨能源修正主因一、市場擔憂Fed升息或比原先預期來的更快更多；二、美國商務部(DOC)正式啟動對東南亞四國太陽能關稅調查，令指數來到近一年的低點位置；但太陽能產業2022第一季財報率先公布，從營收及獲利結果來看，太陽能產業在上游及下游部分表現亮眼，呈現淡季不淡的現象；其中S&P500成分股，太陽能下游逆變器廠商Enphase Energy，財報連17季超乎預期，令市場驚豔。

儘管4月因為美國對東南亞四國課徵進口關稅調查衝擊美國公用事業太陽能安裝需求，出現負面消息有：1.若DOC認定違規將對這些地區進口的太陽能電池板徵收50%~250%關稅；2.美商務部最快將在今年八月底完成調查，並可能在2023年1月做出最終決定，最終將在兩年公佈實際稅率及金額，意味在2025年前完整的政策才出台，這段期間產業界在採購方面面臨高度不確定性。

李舒禾分析，根據過去歷史經驗顯示，DOC制定關稅政策後政府多會搭配多種配套措施化解負面衝擊，該政策也大幅影響拜登政府潔淨能源長期目標，預期若推行關稅政策將面臨到民主黨及產業界強力反對，而最新消息傳出美國商務部考慮將加快調查進度並發文徵詢業內意見，研判後續政策仍有斡旋空間。

展望未來，李舒禾說，雖然短期面臨美太陽能關稅調查負面影響，惟現階段產業界強力反對下，研判美國商務部將採取溫和政策的機率較高，加上近期消息指出美參議院考慮重新審查美國BBB法案的潔淨能稅收抵免計畫，若後續提案有望底定並送交參議院投票，屆時美國潔淨能源投資需求將重啟強勁趨勢。此外，搭配歐盟執委會預計將在年中宣布明確的潔淨能源政策目標，並寫入立法當中讓歐洲各國推動政策，下半年潔淨能源產業仍具政策題材支持，待融冬雪化盡、便是春天。

因國際局勢不穩，再加上對於通膨增溫、美國升息等等擔憂，造成市場波動加劇，各類資產都面臨估值調整，影響投資信心；富蘭克林華美投信認為，此時不妨挑選產業發展趨勢且具利基型的ETF商品逢低切入市場，並長期佈局、以掌握後續潔淨能源產業勝出的機會。