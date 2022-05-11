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央行：今年4大風險籠罩 全球高通膨現象恐更持久

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
央行認為，今年全球高通膨現象恐更持久。歐新社
央行認為，今年全球高通膨現象恐更持久。歐新社

全球通膨壓力持續，中央銀行今天發布報告指出，各國際機構原預期今年中通膨可逐步回穩，但今年在地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆，以及氣候變遷加劇等4大風險下，都可能使全球高通膨現象更持久；但預期明年全球供應鏈問題可逐步紓解，加上今年高基期效應，主要經濟體通膨率均將回落。

央行總裁楊金龍明將赴立法院財政委員會，針對「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國 採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行報告並備詢，央行書面報告今天出爐。

楊金龍在報告指出，今年Omicron變種病毒疫情再起，使供應鏈瓶頸持續，加上俄烏戰事爆發，使國際大宗商品價格攀升，加重全球通膨壓力，主要經濟體通膨率持續走升。

楊金龍也表示，在美國等主要經濟體寬鬆貨幣政策逐漸退場下，預期本年全球經濟成長轉趨溫和。相較去年底，國際機構也大幅下修本年全球經濟成長率預測值，並大幅上修本年全球通膨率預測值。

根據S&P Global Market Intelligence預測，今年主要經濟體經濟成長將放緩，且明年除中國外，其他主要經濟體經濟成長率也將續降，其中，預估台灣明年經濟成長率為3.1%。

至於通膨率方面，S&P預測，今年美、英、歐元區通膨率預測值均升逾6%，澳洲亦超過 3%，通膨壓力較大，但預期明年全球供應鏈問題可望逐步紓解，加上今年高基期效應，主要經濟體通膨率均將回落。至於今年台灣通膨率為2.7%，相較於美、英、澳、歐等經濟體仍屬溫和；明年台灣通膨率也將回降至1.7%。

通膨 楊金龍 經濟成長率 貨幣政策

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