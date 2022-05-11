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科技產業園區為企業把脈 節能減碳邁向綠色轉型

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部加工處為協助所轄區內事業面對國際淨零減碳趨勢，特鏈結產學研組成「節能減碳專家輔導團2.0」，於今（11）日於楠梓科技產業園區舉辦啟航儀式，並協助區內廠商導入ISO50001能源管理制度及成功案例等做精彩分享，讓企業掌握節能減碳起手式，並獲得現場與會企業及員工熱烈響應。

加工處處長楊伯耕表示，節能減碳與碳盤查已經成為國內企業的一道必考題，因此科技產業園區將透過綠色人才培訓及工程技術輔導著手，結合產學研能量組成節能減碳專家輔導團，銜接技術供應解決方案，讓園區企業從節能工程以及能源管理做起，找出企業內部能源使用狀況，為產業減碳路徑構築第一塊墊腳石，逐步優化朝向永續發展。

加工處進一步指出，面對國際減碳趨勢，企業掌握能源效率將迎來低碳轉型機會，科技產業園區亦順應國際標準制度，提供企業節能減碳的人才培育、諮詢、診斷，介接跨部會資源輔導企業提出具體解決方案，為後續的碳足跡盤查做暖身準備，期讓台灣及區內產業也可以在全球化的綠色經濟市場具有國際競爭力。

本次節能減碳專家學者輔導團代表有產業界屏東科技產業園區殷聖節能泵浦股份有限公司及高雄軟體園區捷思環能股份有限公司等廠商；學術界台灣科技大學、高雄科技大學及義守大學等大專院校；科研機構財團法人金屬工業研究發展中心及台灣綠色生產力基金會等單位共同攜手合作，為園區企業找出減碳最佳解方。

減碳 經濟部

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