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補資金促轉型 「台灣雲市集」 12日開跑

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部中企處台灣雲市集第二波數位點數補助將於明（12）日上午9時開跑，今年補助對象擴大至稅籍登記之營利事業，將嘉惠更多小微型企業，每家企業最高補助3萬點數位點數（1點=新台幣1元），歡迎有需求的企業把握機會，儘速線上申辦。

中企處為協助企業數位轉型，提升競爭力，去年7月推出「台灣雲市集」（ https://www.tcloud.gov.tw ），以全線上申請方式及數位點數補助機制，鼓勵中小微型企業採購合適之雲端解決方案，半年內超過2萬3,000家企業申請，首波點數已發放完畢。

依據去年推動經驗，於瞭解中小微型企業使用需求後，台灣雲市集今年補助對象擴大至稅籍登記之營利事業，將嘉惠更多小微型企業。

台灣雲市集「2022年度補助專區」特別彙集包括進銷存管理、雲端辦公協作、客戶關係管理、雲端收銀（POS）、行動支付、開店平台、碳排計算分析等近400項雲端服務方案，供餐飲、零售、批發、製造等各行業選購。

持有數位點數之企業於今年補助專區選購合適的雲端服務方案，政府負擔一半費用，最高可獲3萬元之補助。

今年1月3日前已獲得首波數位點數補助的中小微型企業，雖無法再次申請數位點數補助，仍可於台灣雲市集全額自付購買各類型雲端解決方案。

另外，台灣雲市集全面採用線上申請，企業原可持工商憑證、企業負責人以手機認證方式申請註冊，今年特別增加「企業負責人自然人憑證認證」申請認證方式，企業負責人可使用自然人憑證IC卡搭配讀卡機，或以手機「行動自然人憑證」免插卡即可進行認證並完成註冊申請，希望運用更多元、簡便的申請方式讓企業快速獲得補助點數並選購方案，跨出數位轉型的第一步。

中小微型企業可透過懶人包引導，依步驟輕鬆操作完成選購，或可撥打免費服務專線0809-092-091、線上客服（服務時段週一至週日上午9時至下午6時）及諮詢信箱service@qbicloud.com，將有專人協助快速申請，快來台灣雲市集選購最適合的雲服務方案！

雲端服務 自然人憑證 手機

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