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這家公司超佛！員工快篩陽性就給7天全薪居家防疫假

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

電子檢測廠商東研信超（6840）基於配合中央政府防疫規範，及重視員工健康安全，公司調整營運策略，今（11）日宣布，即日起凡員工自行快篩陽性者，即提供7天全薪居家防疫假(公假)；員工同住親友確診，則提供3天全薪居家防疫假(公假)，讓員工在居家隔離期間仍可維持收入，亦能避免營運風險，落實企業社會責任。

據衛生福利部疾病管制署規定，雖然居家隔離者快篩陽性即視為確診，但依照勞動部之認定，如果非因公或職場感染，雇主准假後不一定要支薪；東研信超為了讓員工能安心地放防疫假，公司決定無論是否為居隔者或任何感染原因，只要員工快篩陽性，便直接給予7天的給薪居家防疫假(公假)，降低疫情的傳染風險。

東研信超表示，因檢測工作必須在實驗室進行的產業特性，測試工程師無法居家上班；基於檢測工程師的安全，及防疫考量，若因快篩陽性請防疫假的人數增加，公司將採取相對因應措施，將暫時取消客戶的預約場地與測試，暫停客戶到場測試，以降低外部人員與員工的接觸機會，公司亦會將測試工程師的人力配置，全數放在既有案件的測試執行；在內部加強防疫期間，檢測服務正常運作，使公司正常運作。

東研信超為多家一線消費性電子產品大廠之指定檢測業者，客戶群廣泛，尤其在NB、平板電腦、工業電腦與電競等相關領域，擁有極高的市占率。東研信超看好5G需求強勁，在5G NR及WiFi 6/6E滲透率提升及應用範圍普及下，相關產品及機種推陳出新，帶動公司檢測接單量隨之攀升，公司看好今年發展將優於去年。

工程師

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