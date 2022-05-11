推綠色貿易永續 北市進出口公會設ESG小組

台北市進出口公會（IEAT）10日舉行「ESG專案研究小組」首次會議，將協助會員廠商以綠色貿易，建構永續未來。

隨著全球加快淨零排放腳步，ESG（環境、社會、治理）幾乎已成為各行各業的標準配備。台灣雖是貿易大國，但減碳、綠電等ESG議題，過去都圍繞在科技業、金融業和上市櫃公司等身上，傳統貿易業者多屬中小企業，對ESG了解不足，如何落實ESG未有清楚輪廓，未來貿易業者必須提出「產品碳證明」、「綠色能源憑證」、繳交碳關稅等，國際貿易才能暢行無阻，「淨零排放」顯然將為台灣對外貿易帶來巨大衝擊。

IEAT是台灣最大貿易商會，有6,300家會員。北市進出口公會理事長黃教璋上任後， 積極推動成立「ESG專案研究小組」，希望幫助貿易業者掌握全球ESG發展趨勢，追上全球綠色永續的步伐。小組由環資專家車明道擔任小組召集人，10日舉行成立後首次會議，未來將加強提供會員廠商有關ESG的政策法規、輔導資源等資訊，並反映廠商意見、辦理貿易業ESG研習課程。

10日現場有不少會員廠商出席，並踴躍發問。車明道在講座中指出，國際間收取碳稅、碳關稅或實施碳交易的國家越來越多，防止漂綠的規範也越來越明確，加上氣候相關財務揭露（TCFD）即將上路等，即便是貿易業、中小企業也要開始實踐ESG，他建議貿易業者可從自身產品的交易流程中，找出減碳轉型的具體項目，再設計出具體實施步驟。

小組副召集人玉山銀行法金執行長林隆政則期分享玉山銀行的經驗，從公司治理、社會責任出發，談到到如何改變營運行為，並健全董事會職能與股東持股制度，以及公益項目的投入與規劃。林隆政表示，ESG是永續的工作，必須成為企業文化才能成功。他建議企業循序漸進，開啟永續行動力。

ESG議題深受IEAT理監事會重視，理監事中如百年老店舊振南食品、績優貿易商六和化工、美孚設備工程、世紀貿易、食品大廠新東陽、專業貿易商酒堡、以及新光三越、龍駒貿易等，都擔任小組的輔導單位；另也邀請玉山銀行、中華徵信所、台灣萊雅、海尼根、逢興生技、開元食品等專家及綠色企業擔任小組幹，部，藉由專業帶領、經驗共享，希望號召更多貿易業者重視ESG議題。

會中，廠商也針對立法院「氣候變遷因應法」修法進度、綠電購買、碳稅費計算公式提問、並建議政府單位多向貿易服務業者加強宣導相關法規，包括如何對研擬實施碳稅的行業提供補貼或獎勵機制，進一步輔導協助貿易業者。